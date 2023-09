Le leadership de Tua est la clé du succès offensif des Dolphins | Actualités, Sports, Emplois

MIAMI GARDENS, Floride — Mike McDaniel a remarqué le changement chez Tua Tagovailoa : sa nature joviale sur la touche des Dolphins de Miami pendant les matchs. Son air de détermination dans les entraînements et même dans les soluces. Sa confiance élevée lorsqu’il parle avec ses coéquipiers.

Tout cela joue un rôle dans la performance du quart-arrière de quatrième année les jours de match, a déclaré McDaniel mercredi, ajoutant qu’une grande partie de la croissance de Tagovailoa sur le terrain a commencé avec le travail interne chaque semaine.

« Il commence à voir le pouvoir qu’il détient à ce poste », McDaniel a dit : « lorsque vous êtes chargé de donner le jeu et d’exécuter chaque jeu avec le maniement du ballon et les affectations. Mais qu’est-ce que cela peut faire pour les coéquipiers. … Vous avez un groupe de personnes qui se disent : « Wow, comment je travaille et quels sont mes talents, ceux-ci combinés ont des effets résiduels sur le parcours de beaucoup de gens. Je pense donc qu’il s’y penche beaucoup et qu’il l’apprécie davantage.

Tagovailoa mène une attaque qui se classe première de la ligue dans presque toutes les catégories importantes, y compris les points (43,3), le total des verges (550,3), les verges au sol (188,3) et les verges par la passe (362,0) par match.

Alors que les Dolphins (3-0) se dirigent vers Buffalo pour affronter leur rival de division, les Bills, dimanche, le QB d’Ewa Beach, Oahu, ne traite pas cela comme un simple match.

« Nous devons battre ces gars-là » il a dit. « C’est comme ça que je le vois. Je ne pense pas qu’il existe une autre façon de voir les choses. Ils constituent la prochaine équipe, et c’est ainsi que tous nos gars le voient. Nous ne nous inquiétons pour personne d’autre cette semaine, à l’exception des Bills.

Les Dolphins ont partagé la série de saison régulière avec les Bills en 2022. Tagovailoa a raté la défaite de Miami contre Buffalo lors de la ronde des séries éliminatoires après avoir subi sa deuxième commotion cérébrale connue de la saison lors d’un match du jour de Noël contre Green Bay.

Il a dit que c’était difficile de regarder le match depuis chez soi.

« Je ne pouvais pas m’empêcher de le regarder et d’être fan » » dit Tagovailoa. « Je connaissais le plan de match avec lequel nous étions entrés dans le match. J’avais toute une série de choses sur lesquelles ils avaient travaillé. J’ai pu être un fan, mais aussi avoir un aperçu des pièces qu’ils allaient jouer également. C’est toujours difficile pour n’importe quel compétiteur de devoir s’asseoir et regarder son équipe sortir et jouer.

Tagovailoa est deuxième de la NFL avec 1 024 verges par la passe – le plus grand nombre de verges en trois matchs de sa carrière – et mène la ligue en verges par passe (10,1) et en note de passeur (121,9). Il n’a également été touché que cinq fois et limogé une fois sur 105 dropbacks.

Tagovailoa a débuté 3-0 lors de saisons consécutives pour la première fois de sa carrière, mais ce n’est pas ce qui le motive.

« Je ne pense pas que quiconque dans la ligue se soucie de savoir qui est 3-0, qui est 4-0, qui est 0-3 », » dit Tagovailoa. « Il reste beaucoup de football à jouer, et c’est ainsi que nous envisageons la situation en tant qu’équipe. »

La NFL à la télé

Aujourd’hui

14h15 – Détroit à Green Bay, Prime Video (streaming)

Dimanche

3h30 – Atlanta contre Jacksonville à Londres, ESPN+ (streaming)

7h00 – LA Rams à Indianapolis, FOX

7h00 – Miami à Buffalo, CBS

10h25 – Arizona à San Francisco, FOX

14h20 – Kansas City aux NY Jets, NBC

Lundi

14h15 – Seattle aux Giants de New York, ABC/ESPN







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception