Keir Starmer mérite le mérite de la victoire des travaillistes aux élections partielles à Batley et Spen, selon un allié du cabinet fantôme – rejetant les suggestions selon lesquelles un candidat local fort avait obtenu la victoire.

La popularité de Kim Leadbeater – la sœur de l’ancien député assassiné du siège Jo Cox – a été considérée comme le facteur crucial dans la lutte contre le défi conservateur.

Mais Rachel Reeves, la chancelière fictive, tout en faisant l’éloge de « l’inspiration » de Mme Leadbeater, a ajouté: « Sous la direction de Keir, nous avons gagné à Batley et Spen ».

Au milieu des éloges entassés sur la détermination et la bravoure de Mme Leadbeater – lors d’une élection partielle alimentée par « la division et la haine », a déclaré Mme Reeves – on lui a demandé si « l’excellence de votre candidat » avait fait pencher la balance.

Mais le chancelier fantôme a dit Nouvelles du ciel: « Keir nous emmènera aux prochaines élections et je pense que ce résultat, aux premières heures de vendredi matin, est le début de nouvelles victoires pour le Labour. »

Les commentaires sont intervenus alors que Mme Reeves a annoncé une nouvelle politique post-Brexit « Achetez du Royaume-Uni », pour « s’assurer que nous achetons, fabriquons et vendons davantage en Grande-Bretagne ».

La plate-forme patriotique est conçue pour aider les travaillistes à continuer à stopper l’avancée des conservateurs dans les bastions du parti dans les domaines manufacturiers traditionnels.

Davantage de contrats publics seraient attribués aux entreprises britanniques, au lieu de les confier à des entreprises étrangères, bien que la manière exacte dont cela serait réalisé ne soit pas claire.

Et l’accent serait mis sur la création d’emplois plus qualifiés au Royaume-Uni pour l’avenir dans les secteurs verts, de la technologie financière, des médias et du cinéma numériques et d’autres secteurs.