Le leader travailliste Sir Keir Starmer exige des élections générales immédiates et met en garde contre une autre “expérience du parti conservateur”

Le chef du LABOR, Sir Keir Starmer, a de nouveau exigé des élections générales immédiates – et non une autre expérience de leadership conservateur.

Sir Keir a mis en garde contre une autre “expérience au sommet du parti conservateur”.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a de nouveau exigé des élections générales immédiates – et non une autre expérience de leadership conservateur 1 crédit

Il a déclaré à la BBC: “Ce n’est pas seulement un feuilleton au sommet du parti conservateur – cela nuit énormément à la réputation de notre pays.

“Nous avons besoin d’élections générales pour que le public puisse avoir son mot à dire sur ce chaos total.”

Le nouveau chef et premier ministre devrait être révélé vendredi prochain au plus tard, après un week-end de querelles entre députés conservateurs pour recueillir le soutien à la direction.

Hier soir, un sondage d’Opinium pour Peston d’ITV – réalisé avant le départ de Liz Truss – a montré que 68% du public voudrait une élection si elle jetait l’éponge.

Mais le député de Penny Mordaunt, Robbie Moore, a mis en garde contre plus de chaos lors d’un vote général, en disant: «La dernière chose que quiconque veut est plus un choc économique, plus d’instabilité qui est créée, et je pense absolument que la dernière chose dont nous avons besoin est un général élections en ce moment.

Une pétition demandant au public d’obtenir un nouveau vote a maintenant dépassé les 300 000 signatures.

La prochaine élection générale est actuellement prévue au plus tard en janvier 2025.