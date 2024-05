Le leader travailliste Keir Starmer est souvent qualifié d’ennuyeux. Mais il pourrait être le prochain Premier ministre britannique

LONDRES (AP) – Soucieux, gestionnaire, un peu ennuyeux – Keir Starmer personne ne se fait une idée d’un politicien incendiaire.

Le Parti travailliste espère que c’est exactement ce dont la Grande-Bretagne a besoin. Starmer, le leader du parti de centre-gauche âgé de 61 ans, est l’actuel favori pour remporter le scrutin du pays. Élection du 4 juillet.

Starmer a passé quatre ans en tant que chef de l’opposition à entraîner son parti social-démocrate de la gauche vers le juste milieu politique. Son message aux électeurs est qu’un gouvernement travailliste apportera un changement – ​​rassurant plutôt qu’effrayant.

« Un vote pour le Parti travailliste est un vote pour la stabilité – économique et politique », a déclaré Starmer après le Premier ministre Rishi Sunak. a déclenché les élections mercredi.

Si le Parti travailliste remporte les élections, Starmer deviendra le premier Premier ministre travailliste depuis 2010.

Avocat qui a été procureur en chef d’Angleterre et du Pays de Galles entre 2008 et 2013, Starmer est caricaturé par ses opposants comme un « avocat de gauche à Londres ». Il a été fait chevalier pour son rôle à la tête du Crown Prosecution Service, et les opposants conservateurs aiment utiliser son titre, Sir Keir Starmer, pour le décrire comme une élite et déconnecté de la réalité.

Marié et père de deux adolescents, Starmer souligne ses qualités d’homme ordinaire, en particulier son amour du football et son soutien à l’équipe de Premier League, Arsenal, ainsi que ses racines ouvrières. Il est le fils d’un outilleur et d’une infirmière qui lui a donné le nom de Keir Hardie, le premier dirigeant du Parti travailliste.

Sa mère souffrait d’une maladie chronique qui la laissait souffrir, et Starmer a déclaré que lui rendre visite à l’hôpital et l’aider à prendre soin d’elle lui avait laissé une marque indélébile et l’avait aidé à former son fort soutien au service national de santé financé par l’État.

Élevé dans une famille à court d’argent dans une petite ville à l’extérieur de Londres, il a été le premier membre de sa famille à aller à l’université, étudiant le droit à l’université de Leeds et à Oxford. Il a exercé le droit des droits de l’homme avant d’être nommé procureur général.

Starmer a été élu au Parlement pour un district du centre de Londres en 2015, lors d’une élection qui a vu le parti travailliste vaincu par les conservateurs. Il a souvent été en désaccord avec le leader de l’époque, Jeremy Corbyn, un socialiste convaincu, quittant à un moment donné la direction du parti en raison de désaccords, mais a accepté de servir de porte-parole du Parti travailliste pour le Brexit sous Corbyn.

Starmer était un fervent opposant à la décision britannique de quitter l’Union européenne, mais il affirme désormais qu’un gouvernement travailliste ne chercherait pas à revenir sur cette décision.

Les critiques disent que cela démontre un manque de principes politiques. Les partisans disent que c’est pragmatique et respecte le fait que les électeurs britanniques n’ont guère envie de revenir sur le débat controversé sur le Brexit.

Après que Corbyn ait mené les travaillistes à des défaites électorales en 2017 et 2019 – cette dernière étant le pire résultat du parti depuis 1935 – les travaillistes ont choisi Starmer pour diriger les efforts de reconstruction.

Son leadership a coïncidé avec une période de turbulences qui a vu la Grande-Bretagne traverser la pandémie de COVID-19, quitter l’UE, absorber le choc économique de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et endurer la tourmente économique de Liz Truss mandat mouvementé de 49 jours en tant que Premier ministre en 2022.

Les électeurs sont las de la crise du coût de la vie, d’une vague de grèves dans le secteur public et des troubles politiques qui ont vu le Parti conservateur envoyer deux premiers ministres en quelques semaines en 2022 — Boris Johnson et Truss – avant d’installer Sunak pour tenter de stabiliser le navire.

Starmer a imposé la discipline à un parti avec une réputation bien méritée de division interne, a abandonné certaines des politiques les plus ouvertement socialistes de Corbyn et s’est excusé pour l’antisémitisme qui, selon une enquête interne, avait pu se propager sous Corbyn.

Starmer a promis « un changement de culture au sein du Parti travailliste ». Son mantra est désormais « la campagne avant la fête ».

Les Alliés affirment que l’extérieur impassible de Starmer cache une ambition inébranlable et une détermination à gagner. Interrogé par le Guardian l’année dernière sur le pire travail qu’il ait jamais eu, il a répondu « chef de l’opposition ».

« En tant que chef de l’opposition, vous n’êtes pas au pouvoir et c’est le travail le plus frustrant que j’ai jamais eu, et un travail que j’espère ne plus avoir pour très longtemps », a-t-il déclaré.

Le défi de Starmer est de persuader les électeurs qu’un gouvernement travailliste peut atténuer la crise chronique du logement en Grande-Bretagne et réparer ses services publics effilochés, en particulier le service de santé qui grince – mais sans imposer des augmentations d’impôts ni aggraver la dette publique.

Certains membres de la gauche travailliste se sont plaints de son approche centriste et de ce qu’ils considèrent comme une politique peu ambitieuse. Il a édulcoré sa promesse de dépenser des milliards pour investir dans les technologies vertes, affirmant qu’un gouvernement travailliste n’emprunterait pas davantage pour financer les dépenses publiques.

Mais le parti a progressé dans les sondages sous sa direction, ce qui a contribué à maintenir ses détracteurs internes.

Lors de la conférence du parti en octobre, il a fait preuve d’une certaine passion, déclarant aux délégués enthousiastes : « J’ai grandi dans la classe ouvrière. Je me suis battu toute ma vie. Et je ne m’arrêterai pas maintenant. Il a également fait preuve d’un sang-froid remarquable lorsqu’un manifestant s’est précipité sur scène et a inondé Starmer de paillettes et de colle.

Certains ont comparé cette élection à celle de 1997, lorsque Tony Blair avait mené les travaillistes à une victoire écrasante après 18 ans de règne conservateur.

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que même si Starmer n’est pas « un personnage particulièrement inspirant à la Blair, (il) bat néanmoins Rishi Sunak sur presque tous les indicateurs de ce que les gens attendent d’un Premier ministre ».

« Il n’est pas génial », a déclaré Bale. « Mais il est assez bon. »