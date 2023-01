Le leader travailliste britannique Starmer dénonce la non-présentation du Premier ministre à Davos et vante la nouvelle alliance “Opep inverse”

Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

“C’est pourquoi je pense qu’il est vraiment important que je sois ici et que notre chancelière fantôme Rachel Reeves soit ici, en tant que déclaration d’intention selon laquelle s’il devait y avoir un changement de gouvernement, et j’espère qu’il y en aura, le Royaume-Uni jouera son rôle partie sur la scène mondiale d’une manière que je pense qu’elle n’a probablement pas fait ces dernières années.”

L’organisme international, que Starmer a qualifié d'”OPEP inversée”, chercherait à relever les défis économiques communs du changement climatique, de la création d’emplois dans les énergies renouvelables et des coûts énergétiques des ménages.

Lors d’un panel animé par CNBC à Davos, Starmer a déclaré qu’il avait rencontré des chefs d’entreprise et des décideurs politiques pour promouvoir l’idée d’une alliance pour une énergie propre si les travaillistes remportaient les prochaines élections générales en 2024.

Sunak n’a pas été le seul dirigeant mondial à sauter le sommet, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le nouveau président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva étant également absents.

Le ministre britannique des affaires et de l’énergie, Grant Shapps, est dans les Alpes suisses en l’absence de Sunak et a déclaré jeudi à CNBC qu’il était approprié qu’il y assiste, car son rôle au sein du gouvernement est de garantir les investissements commerciaux et les emplois pour le Royaume-Uni.

“[Sunak] pourrait bien venir une autre année, mais en ce moment au milieu de la crise énergétique causée par l’invasion de l’Ukraine par Poutine, avec tous les traumatismes que nous avons traversés avec Covid et bien d’autres, il est chez lui en se concentrant – en tant que marque nouveau Premier ministre, soit dit en passant, deux ou trois mois après son entrée en fonction – sur les priorités nationales », a déclaré Shapps.

“Je suis ici parce que je suis en fait, techniquement, si vous voulez, la bonne personne à avoir à Davos.”

Sunak a passé jeudi une visite à Morecambe, dans le nord-ouest de l’Angleterre, dans le cadre d’une série de voyages visant à promouvoir le financement de “nivellement par le haut” de son gouvernement.

“Opep inversée”

Le parti travailliste détient une avance massive dans les sondages sur le parti conservateur au pouvoir de Sunak avant les prochaines élections générales prévues pour 2024. Le dernier sondage d’intention de vote Ipsos publié cette semaine a donné au parti travailliste une avance de 26 points avec une part de 49 % des voix contre les 23 % des conservateurs. .

Starmer a promis qu’au cas où les travaillistes prendraient le pouvoir à Westminster en 2024, son gouvernement travaillerait avec le secteur privé au Royaume-Uni, où les contrats d’énergies renouvelables sont estimés neuf fois moins chers que le pétrole et le gazpour débloquer des opportunités d’emploi et d’innovation.

“Le prix ici est énorme en termes de sécurité énergétique et cela ne devrait pas être quelque chose de national. C’est dans notre intérêt à tous d’avoir la sécurité énergétique, c’est dans notre intérêt à tous de s’assurer que Poutine ne peut pas militariser l’énergie à travers le monde, que ce soit maintenant ou à n’importe quel moment dans le futur », a déclaré Starmer.

“Il y a bien sûr un élément dans lequel chaque pays essaie de relever ce défi par lui-même, mais il y a aussi cet élément de coopération mutuelle en ce qui concerne les menaces mutuelles auxquelles nous sommes confrontés, et c’est pourquoi je suis très désireux de développer cette idée. de Clean Power Alliance, qui est une OPEP inversée dans le sens où le but est de faire baisser ces prix à travers le monde.”

L’OPEP, ou l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, est une alliance intergouvernementale permanente de 13 grands pays producteurs de pétrole qui négocient des ajustements de leur production respective afin de maintenir la stabilité des prix mondiaux du pétrole.