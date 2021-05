Le leader travailliste britannique remue son équipe après des élections décevantes Conservateurs de Liverpool Manchester BBC Diane Abbott

Le chef du principal parti travailliste d’opposition britannique a secoué son équipe dirigeante après des résultats électoraux décevants, déplaçant sa porte-parole de l’économie et son whip en chef dans une tentative d’exercer un contrôle sur une composition fractionnée.

Mais les mesures prises par le dirigeant travailliste Keir Starmer ont suscité de nouvelles récriminations dans un parti qui n’a pas été en mesure de faire une percée contre les conservateurs au pouvoir du Premier ministre Boris Johnson.

Starmer a limogé dimanche soir la vice-présidente du parti Angela Rayner du poste de présidente du parti – responsable de la stratégie électorale – et a nommé Rachel Reeves sa nouvelle porte-parole du Trésor, en remplacement d’Anneliese Dodds. Le whip en chef de longue date, Nick Brown, a été remplacé par Alan Campbell.

«Le Parti travailliste doit être le parti qui embrasse la demande de changement à travers notre pays», a déclaré Starmer. «Cela exigera des idées audacieuses et une concentration constante sur les priorités du peuple britannique. Tout comme la pandémie a changé ce qui est possible et ce qui est nécessaire, les travaillistes doivent également changer. »

Les changements relativement modestes ont attiré les critiques à la fois de ceux qui voulaient un remaniement plus audacieux et de ceux qui étaient en colère contre la mise à l’écart de Rayner, qui est populaire auprès de l’aile gauche du parti social-démocrate.

Lors des élections de la semaine dernière, le parti travailliste a été battu par les conservateurs à Hartlepool, un siège parlementaire du nord-est de l’Angleterre qu’il détenait pendant des décennies, et a perdu des centaines de postes au sein des autorités locales à travers l’Angleterre. Les résultats démontrent le succès des conservateurs à conquérir les électeurs des anciennes villes industrielles qui se sentent négligés par les gouvernements successifs pendant plusieurs décennies. La promesse d’emplois et d’investissement de Johnson a aidé les conservateurs à remporter une poignée de sièges longtemps détenus par les travaillistes.

Les travaillistes ont fait mieux que prévu au Pays de Galles, prolongeant ses 22 ans à la tête du gouvernement gallois semi-autonome. Le vote des travaillistes a également été retenu dans les grandes villes, ses candidats remportant des courses à la mairie à Londres, Manchester, Liverpool, l’ouest de l’Angleterre et le West Yorkshire. Et le parti, fondé il y a un siècle pour représenter la classe ouvrière industrielle, a fait des gains au niveau local dans les zones aisées du sud et les villes universitaires.

Starmer a été élu chef il y a un an, remplaçant Jeremy Corbyn qui a mené le parti travailliste à des défaites électorales en 2017 et 2019. Starmer, une figure plus centriste que la gauche Corbyn, a eu du mal à unir un parti divisé sur sa radicalité économique. Les résultats électoraux décevants de la semaine dernière ont attisé les flammes du mécontentement du parti.

« Ce que nous voulons, c’est une stratégie pour gagner de ce leadership, car il ressort clairement de ce qui s’est passé ce week-end, en particulier de ce qui s’est passé à Hartlepool, qu’il y a un problème avec la stratégie », a déclaré lundi Diane Abbott, une alliée de Corbyn, à la BBC.