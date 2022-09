Le leader travailliste britannique accuse le gouvernement de saccager l’économie

Le chef du principal parti d’opposition britannique, le Parti travailliste, a accusé les conservateurs au pouvoir de perdre le contrôle de l’économie et a promis mardi de sortir le Royaume-Uni d’un “cycle de crise sans fin” si son parti revenait au pouvoir après plus d’une décennie.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer cherche à persuader les électeurs – et, surtout, les entreprises – que son parti de centre-gauche peut faire confiance à l’économie. Le nouveau gouvernement conservateur de la première ministre Liz Truss a fait sa campagne avec l’une de ses premières actions.

La valeur de la livre sterling a chuté et le coût des emprunts du gouvernement britannique a grimpé après que le gouvernement a annoncé vendredi le plus important ensemble de réductions d’impôts depuis des décennies sans fournir une ventilation détaillée de son coût.

Les marchés financiers ont réagi avec inquiétude, envoyant la livre sterling à un niveau record par rapport au dollar américain de 1,0373. Il s’est ensuite redressé à environ 1,08 dollar, mais a tout de même perdu environ un cinquième de sa valeur par rapport au dollar au cours de la dernière année.

“Ce que nous avons vu ces derniers jours est sans précédent”, a déclaré Starmer dans un discours prononcé lors de la conférence annuelle du Parti travailliste, qui s’est tenue à Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre. « Le gouvernement a perdu le contrôle de l’économie britannique – et pourquoi ? Ils ont écrasé la livre, et pour quoi faire ? … Pour des réductions d’impôts pour les 1% les plus riches de notre société.

Le Labour, l’un des deux principaux partis britanniques, a perdu quatre élections consécutives, la dernière en 2019 étant sa pire performance depuis les années 1930. La Grande-Bretagne a eu quatre premiers ministres conservateurs depuis que les travaillistes ont été au pouvoir en 2010 : David Cameron, Theresa May, Boris Johnson et maintenant Truss.

Starmer, qui a remplacé le dirigeant travailliste d’extrême gauche Jeremy Corbyn en 2020, est déterminé à mettre fin à cette course. L’ancien procureur de la République, âgé de 60 ans, vise à persuader les électeurs que le Parti travailliste est le “parti du centre”, et non le parti très taxé de la gauche urbaine que ses détracteurs aiment dépeindre.

Un ensemble risqué de politiques économiques conservatrices dans le but déclaré de stimuler la croissance économique en réduisant la réglementation et en réduisant les impôts pour les entreprises et les hauts revenus a aidé Starmer à présenter le parti travailliste comme le choix modéré.

Les opposants affirment que les mesures enverront l’inflation, déjà proche de 10%, encore plus élevée et aggraveront une crise du coût de la vie déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« N’oubliez pas. Ne pardonne pas », a déclaré Starmer. “La seule façon d’arrêter cela est avec un gouvernement travailliste.”

Starmer a également présenté un plan pour stimuler l’économie britannique en investissant dans les énergies alternatives. Jurant de faire du Royaume-Uni une “superpuissance de croissance verte”, il a déclaré que le Parti travailliste créerait une société publique d’énergie propre pour développer l’énergie solaire, éolienne et houlomotrice et rendre l’approvisionnement en électricité de la Grande-Bretagne neutre en carbone d’ici 2030.

Les sondages d’opinion montrent que les travaillistes ont une avance de 17 % sur les conservateurs. Alors que les prochaines élections générales au Royaume-Uni ne sont pas prévues avant 2024, la popularité actuelle du parti travailliste a aidé Starmer à unir son parti souvent agité, du moins pour le moment.

Mais il y a encore de l’inquiétude chez certains qui veulent que les travaillistes s’en tiennent aux politiques de nationalisation et d’augmentation des dépenses promises par le socialiste Corbyn.

Dans un geste qui symbolisait la détermination de Starmer à courtiser le terrain d’entente, les membres travaillistes ont observé une minute de silence à la mémoire de la reine Elizabeth II et ont chanté l’hymne national, “God Save the King”, alors que la conférence s’ouvrait dimanche – une rebuffade aux opposants qui accusent le parti du manque de patriotisme.

Starmer a également tenu à citer la maxime de l’ancien Premier ministre Tony Blair selon laquelle le parti travailliste est «l’aile politique du peuple britannique».

Blair est une figure de division au sein du parti, vilipendé par beaucoup pour avoir entraîné la Grande-Bretagne dans l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003. Mais il est aussi le seul dirigeant travailliste à avoir remporté trois élections consécutives.

L’ancien ministre du gouvernement Peter Mandelson, architecte de la première victoire écrasante de Blair en 1997, a déclaré que les conservateurs s’étaient « essoufflés » et que les prochaines élections pourraient apporter « un changement radical d’attitude parmi l’électorat du genre de celui que nous avons vu en 1997 ». .”

Victoria Honeyman, professeure agrégée de politique britannique à l’Université de Leeds, a déclaré qu’une victoire travailliste aux prochaines élections “n’est absolument pas un fait accompli”.

“Si les conservateurs perdent, ils perdront en raison du fait que l’économie s’est effondrée”, a déclaré Honeyman. “Si les travaillistes remportent les prochaines élections, ils devront s’asseoir et trouver un moyen de régler tout cela.”

___

Lawless rapporté de Londres