Alors que la guerre en Ukraine se dirige vers l’hiver, Ramzan Kadyrov, l’un des alliés les plus proches du président russe Vladimir V. Poutine, gagne en visibilité et en propagande grâce à ses relations avec les combattants de l’Ultimate Fighting Championship et d’autres dans les arts martiaux mixtes.

Et bien que l’UFC en tant qu’entreprise ait répété à plusieurs reprises que son entreprise n’avait aucun lien avec Kadyrov et qu’elle respectait toutes les lois, des responsables gouvernementaux aux États-Unis disent qu’ils sont conscients des liens apparents entre les athlètes de l’UFC et Kadyrov, l’homme fort de Tchétchénie qui fait face à de sévères restrictions légales.

Kadyrov a fourni des soldats pour soutenir les forces russes combattant en Ukraine et a été l’une des pom-pom girls les plus bellicistes de l’invasion, appelant à un moment donné Poutine à utiliser une arme nucléaire à faible rendement contre l’Ukraine. Kadyrov possède également plusieurs entreprises liées aux arts martiaux mixtes qui ont été restreintes par le département du Trésor pour les citoyens américains et d’autres qui cherchent à faire des affaires aux États-Unis. Les entreprises comprennent Akhmat MMA, une salle de sport qui entraîne et parraine des combattants, et les restrictions empêchent également les gens de faire affaire avec Kadyrov.

Pourtant, l’événement principal de l’UFC 282 samedi mettait en vedette Magomed Ankalaev, qui a été parrainé par Akhmat pendant presque toute sa carrière, en compétition pour le championnat des poids lourds légers.