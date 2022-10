Le leader suédois de centre-droit a plus de temps pour former une coalition

STOCKHOLM (AP) – Le chef du troisième plus grand parti de Suède – les modérés de centre-droit – a déclaré mercredi qu’il n’avait pas encore été en mesure de parvenir à un accord dans ses pourparlers pour former une coalition avec des partis partageant les mêmes idées et s’est vu accorder un délai de deux jours prolongation pour négocier un accord.

« Nous nous dirigeons vers la formation d’un gouvernement dans les prochains jours. Il y a certains détails que nous voulons clarifier », a déclaré le chef des modérés, Ulf Kristersson, après deux semaines de discussions avec les autres partis de centre-droit.

Il n’était pas clair quels partis feraient partie de la coalition gouvernementale de centre-droit et il a refusé de donner des précisions sur les «détails» à régler.

Il a rencontré mercredi Andreas Norlen, le président du parlement suédois de 349 sièges, pour rendre compte de ses progrès. Plus tard, Norlen a déclaré dans un communiqué qu’il avait accepté de donner une prolongation jusqu’à vendredi.

Lors des élections du 11 septembre en Suède, les quatre partis de centre-droit du pays ont remporté 176 sièges tandis que la coalition de centre-gauche qui comprenait les sociaux-démocrates au pouvoir a obtenu 173 sièges. Suite à cela, Norlen a demandé à Kristersson de voir s’il pouvait former une coalition gouvernementale. Au cours des deux dernières semaines, il a eu des entretiens avec les populistes démocrates suédois, les libéraux et les chrétiens-démocrates.

Le parti libéral ne veut pas faire partie d’une coalition avec les démocrates suédois de droite, un parti fondé dans les années 1980 par des extrémistes d’extrême droite qui est aujourd’hui le deuxième groupe du pays au parlement. Ces dernières semaines, le parti populiste qui veut sévir contre la criminalité et limiter strictement l’immigration, a tenté de s’orienter vers le mainstream.

Un vote au parlement sur un nouveau Premier ministre suédois est probablement prévu pour le lundi 17 octobre.

Quelques jours après les élections, le Premier ministre social-démocrate suédois Magdalena Andersson, qui dirige le plus grand parti de Suède, a reconnu avoir perdu les élections. Elle continuera à jouer le rôle de intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit formé.

The Associated Press