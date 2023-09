Le leader suédois convoque l’armée alors que la violence des gangs secoue le pays

Le Premier ministre suédois a convoqué le chef des forces armées et le commissaire de police pour tenter d’endiguer la violence des gangs, a-t-il déclaré jeudi, à la suite d’une vague de violence qui a fait au moins 11 morts rien qu’en septembre.

Deux personnes ont été tuées dans des fusillades distinctes à Stockholm mercredi, et une femme d’une vingtaine d’années, considérée comme une passante innocente, a été tuée lorsqu’une bombe a détruit une maison à Uppsala aux premières heures de jeudi.

« C’est une période difficile pour la Suède. Une femme de 25 ans s’est couchée hier soir, lors d’une soirée tout à fait ordinaire, mais n’a jamais réussi à se réveiller », a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson lors d’un rare discours télévisé à la nation.

« Nous allons chasser les gangs, nous vaincrons les gangs », a-t-il déclaré.

Kristersson a formé un gouvernement minoritaire de centre-droit après les élections de l’année dernière avec le soutien des Démocrates suédois populistes et anti-immigrés, mettant fin à huit années de gouvernements dirigés par les sociaux-démocrates en Suède.

Sa coalition a remporté les élections en partie grâce à sa promesse d’endiguer la violence croissante des gangs, et elle a lancé une série d’initiatives, telles que des pouvoirs accrus pour la police et des sanctions plus sévères pour les crimes commis avec des armes à feu.

Les mesures n’ont pas encore pris effet, mais Kristersson a imputé les problèmes aux gouvernements précédents.

« C’est une politique d’immigration irresponsable et une intégration ratée qui nous ont amenés ici », a déclaré Kristersson.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson s’exprimant à Harpsund, près de Stockholm, le 19 août 2023. Nils Petter Nilsson / Getty Images

La Suède a mené des politiques d’immigration libérales pendant de nombreuses décennies et a accueilli plus d’immigrants par habitant que tout autre pays européen lors de la crise migratoire de 2015. Ces politiques ont été annulées par l’ancien gouvernement social-démocrate, mais ont été renforcées par le gouvernement de Kristersson. Environ 20 % des 10,5 millions d’habitants de la Suède sont nés à l’étranger.

Plus tôt jeudi, le parti d’opposition social-démocrate, le plus grand parti au Parlement, a appelé le gouvernement à modifier la loi, autorisant l’armée à contribuer à mettre fin à la violence des gangs.

« Ce n’est pas la Suède, ce n’est pas ainsi que la Suède est censée être », a déclaré la dirigeante sociale-démocrate Magdalena Andersson lors d’une conférence de presse.

Kristersson a déclaré qu’il avait convoqué le commissaire de la police nationale et le commandant suprême des forces armées pour évaluer les options.

La police estime qu’environ 30 000 personnes en Suède sont directement impliquées ou ont des liens avec la criminalité liée aux gangs. La violence s’est également propagée des grandes zones urbaines vers les petites villes où les crimes violents étaient auparavant rares.

Plus tôt cette semaine, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu dans un bar de Sandviken. Les 11 morts par balle ce mois-ci font de septembre le mois le plus meurtrier depuis décembre 2019.

« Les conflits criminels en Suède constituent une menace sérieuse pour la sûreté et la sécurité du pays », a déclaré le commissaire de la police nationale, Anders Thornberg, dans un communiqué.

« Des innocents sont assassinés et blessés. Nous faisons tout ce que nous pouvons au sein de la police et avec d’autres pour arrêter ce développement.