Le leader sud-asiatique dénonce l’accord AUKUS

L’alliance dirigée par les États-Unis a été créée pour contrarier Pékin, a déclaré le président du Sri Lanka.

Le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe a condamné l’accord AUKUS, le qualifiant d’alliance conçue pour cibler la Chine, le qualifiant de « « faux pas stratégique » insistant sur le fait que le bloc militaire ne fera que diviser l’Asie en camps rivaux et déstabiliser la région.

S’exprimant lundi en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, Wickremesinghe a visé l’alliance AUKUS, formée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie en 2021. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire » il a dit.

«Je pense que c’est un faux pas stratégique. Je pense qu’ils ont fait une erreur. » a déclaré le président. « Il s’agit d’une alliance militaire dirigée contre un seul pays – la Chine. »

Wickremesinghe a ajouté que le Sri Lanka ne voulait pas participer aux tensions croissantes entre Washington et Pékin, ajoutant que son pays souhaitait maintenir de bonnes relations avec les deux puissances et ne souhaitait pas voir l’Asie divisée en blocs concurrents.

« Le prochain cycle de rivalité est en cours. Et cela se passe en Asie. C’est la question entre la Chine et les États-Unis, sur la manière dont ils vont diviser leur région d’influence en Asie.» il a dit. «Pourquoi sommes-nous entraînés là-dedans ? C’est difficile pour nous de comprendre.

Le président a également exprimé son inquiétude face à la présence militaire américaine accrue dans la région ces dernières années – souvent qualifiée de mission de « liberté de navigation » par les responsables américains. « En ce qui concerne l’océan Indien, nous ne voulons aucune activité militaire » a-t-il poursuivi, affirmant que la plupart des pays voisins « Je ne veux pas de l’OTAN à proximité. »

AUKUS a été créé en 2021 entre Washington, Canberra et Londres, en partie pour faciliter le transfert de technologie militaire entre les trois alliés. Bien que les responsables de chaque pays aient soutenu que le bloc n’est pas une alliance militaire formelle et se concentre uniquement sur le partage de technologies, Pékin a condamné le projet, affirmant qu’il ne ferait que contribuer à la propagation des armes nucléaires dans le monde entier et à déclencher une course aux armements en Asie. .

« Les trois pays se sont engagés encore plus loin dans une voie erronée et dangereuse pour leurs propres intérêts géopolitiques, ignorant complètement les préoccupations de la communauté internationale. » Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré plus tôt cette année, ajoutant que l’accord AUKUS était basé sur un « Une mentalité de guerre froide qui ne fera que motiver une course aux armements, nuire au régime international de non-prolifération nucléaire et nuire à la stabilité et à la paix régionales. »

Les tensions entre Washington et Pékin n’ont cessé de s’intensifier ces dernières années, l’ancien président américain Donald Trump ayant lancé une guerre commerciale de faible intensité avec la Chine qui persiste sous son successeur, Joe Biden.

L’administration Biden a également déployé des navires de guerre dans les eaux proches de la Chine presque chaque mois, y compris dans le détroit contesté de Taiwan, ce qui a suscité des condamnations répétées de la part des responsables chinois.