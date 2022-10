Le leader séparatiste nigérian acquitté des accusations de terrorisme

ABUJA, Nigéria (AP) – Un dirigeant séparatiste nigérian accusé de terrorisme et d’incitation à la violence dans le sud-est du pays a été acquitté jeudi par un tribunal local, a déclaré son avocat à l’Associated Press.

La Cour d’appel nigériane a rejeté les accusations portées par le gouvernement contre Nnamdi Kanu à Abuja, la capitale nationale, après qu’un jury a mis en cause la légalité de l’affaire contre lui, selon Ifeanyi Ejiofor, son avocat. Kanu n’a pas encore été libéré.

Le groupe séparatiste des peuples autochtones du Biafra dirigé par Kanu a fait pression pour que la région du sud-est se sépare de la nation ouest-africaine et devienne indépendante. Mais le gouvernement nigérian a déclaré qu’il utilisait le groupe connu sous le nom d’IPOB pour inciter à la violence, entraînant la mort de nombreuses personnes dans le sud-est du pays.

Kanu avait été jugé pour trahison et terrorisme présumés, mais s’est échappé du Nigeria en 2017 alors qu’il était en liberté sous caution. Il a été de nouveau arrêté en juin de l’année dernière et ramené au Nigeria d’un pays non divulgué.

Le dirigeant séparatiste, qui détient également la nationalité britannique, a plaidé non coupable à la reprise de son procès qui, selon son groupe, est utilisé pour étouffer sa campagne sécessionniste. La campagne rappelle à beaucoup l’éphémère République du Biafra qui a combattu et perdu une guerre civile de 1967 à 1970 pour devenir indépendante du Nigeria. On estime qu’un million de personnes sont mortes pendant la guerre, dont beaucoup de famine.

Après son acquittement, Emma Powerful, porte-parole du groupe du Biafra, a déclaré à l’AP : “Notre prochain objectif est de faire en sorte que la libération du Biafra se concrétise et qu’aucun être humain ne puisse l’arrêter”.

Le procès de Kanu a fait écho aux allégations de marginalisation dans la région du sud-est du Nigeria composée des Igbos, le troisième groupe ethnique du Nigeria qui sont principalement chrétiens. Les plus de 200 millions d’habitants du Nigéria sont presque également répartis entre chrétiens et musulmans.

Au milieu des appels à un référendum, le groupe sécessionniste IPOB est devenu plus violent, ont déclaré les autorités et les experts. La formation du Eastern Security Network, sa branche paramilitaire, en décembre 2020 a coïncidé avec un pic d’attaques criminelles dans la région.

IPOB a également été interdit en tant qu’organisation terroriste par les autorités nigérianes. De nombreux membres du groupe ont été arrêtés. Une évasion dans l’État d’Imo a conduit à l’évasion de près de 2 000 détenus plus tôt cette année.

Chinedu Asadu, Associated Press