BUCAREST, Roumanie – Au milieu d’un taux de participation record, les électeurs roumains ont infligé dimanche un revers au Premier ministre du pays, Ludovic Orban, dans une course étonnamment serrée qui a menacé son emprise sur le pouvoir. M. Orban a remporté la victoire dimanche soir, même si son parti national-libéral de centre-gauche était juste en deuxième position derrière son principal rival, le Parti social-démocrate, dans les premiers résultats. Le parti de M. Orban s’attend à ce qu’une alliance avec un petit parti l’aidera à maintenir le pouvoir. M. Orban s’est engagé à poursuivre ses efforts pour moderniser le pays, l’un des États membres les plus pauvres de l’Union européenne, tout en maintenant la Roumanie sur une voie pro-européenne. Mais une forte performance du Parti social-démocrate, qui a été accusé d’une foule de scandales politiques ces dernières années, et l’arrivée potentielle au Parlement d’un nouveau parti nationaliste ont aigri l’humeur de nombreux Roumains. Ils avaient espéré un signe plus clair que le pays mettait le passé derrière lui.

Les élections n’ont jamais été susceptibles de donner une forte majorité à un seul parti. Mais le résultat semble permettre une coalition de travail entre deux partis de centre-droit: le Parti national libéral de M. Orban et une alliance connue sous le nom d’USR-PLUS, qui semblait prête à venir en troisième position. Pourtant, ils devront probablement faire appel à des partenaires de coalition supplémentaires pour rester au pouvoir. Quelques heures avant la clôture du scrutin, M. Orban a exhorté les Roumains à aller voter. «Il y a quatre ans, le faible taux de participation a conduit à un Parlement sans légitimité, un Parlement qui a miné l’état de droit et les institutions démocratiques», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Mais ses appels semblaient tomber à plat. Le taux de participation était inférieur à 32 pour cent des électeurs éligibles, le plus bas du pays depuis la chute du communisme il y a plus de trois décennies. Il y a quatre ans, après l’arrivée au pouvoir des sociaux-démocrates, la Roumanie a été secouée par une série de scandales politiques. De vastes manifestations ont éclaté en février 2017 à propos d’un décret d’urgence qui dépénalisait effectivement la corruption de bas niveau, et les manifestants ont dénoncé une corruption de longue date dans le pays. Le limogeage de Laura Codruta Kovesi, responsable de l’agence roumaine de lutte contre la corruption, a suscité d’autres manifestations un an plus tard.

Pendant un certain temps, il avait semblé que la Roumanie suivait la voie de la Pologne et de la Hongrie et poursuivait une forme de démocratie plus illibérale. Mais en 2019, le puissant dirigeant du social-démocrate, Liviu Dragnea, a été emprisonné pour abus de pouvoir et le gouvernement a été renversé après un vote de censure en octobre de cette année.

Dans les semaines précédant les élections, les sondages s’étaient resserrés, le Parti national libéral connaissant une baisse de soutien au milieu des critiques sur la gestion de la pandémie de coronavirus. La Roumanie, qui a imposé des mesures de verrouillage relativement strictes, a enregistré plus de 500 000 cas confirmés de virus, avec plus de 12 000 décès. Sorin Ionita, analyste politique au forum d’experts du groupe de recherche basé à Bucarest, a déclaré que l’approche des sociaux-démocrates sous M. Dragnea avait eu un impact évident sur l’élection présidentielle, mais que «le faible taux de participation et le parti se débarrassant de l’équipe toxique Dragnea »a donné au parti une image publique plus forte. Dans une déclaration après la clôture du scrutin, M. Orban a déclaré que son parti se considérait comme «à la fois le vainqueur moral et le vainqueur à l’issue du dépouillement», et qu’il serait en mesure de former rapidement une majorité parlementaire. La Roumanie a connu une bande transporteuse de gouvernements et de cabinets ces dernières années, avec cinq premiers ministres en cinq ans. L’administration minoritaire de M. Orban a perdu une motion de censure cette année, mais est finalement restée au pouvoir pour éviter l’incertitude politique face à la pandémie. Alors que la proximité des élections pourrait avoir un impact sur le prochain gouvernement, les experts prédisent que la course pourrait être rapidement oubliée.