Le leader républicain revendique 5 547 électeurs en double dans le comté de Tarrant. Nous avons vérifié sa réclamation

Des allégations de fraude électorale sont apparues en août dans les bureaux des permis de conduire du DPS à Fort Worth et Weatherford, où l’épouse d’un ami de la personnalité de Fox News, Maria Bartiromo, a vu une « file massive d’immigrants » attendant de s’inscrire pour voter.

Un porte-parole du DPS a déclaré au Star-Telegram rien de tout cela n’était vrai et que la fausse histoire était « plutôt raciste ».

Plus tôt ce mois-ci, Lara Logan, ancienne correspondante de CBS News, n’a cité aucune source lorsqu’elle a déclaré sur les réseaux sociaux que le Texas était en « réel danger » Le comté de Tarrant envoie 7 millions de bulletins de vote par correspondance. Après que le Star-Telegram ait réfuté cette affirmation, Logan a publié une « correction », affirmant qu’elle avait voulu dire que c’était dans le comté de Harris.

Ce n’était pas.

Et la semaine dernière, le président du Parti républicain de Tarrant, Bo French, a publié une « mise à jour massive » d’un article qu’il avait partagé sur les réseaux sociaux en septembre, affirmant que les avocats du bureau du procureur du comté de Tarrant avaient trouvé un liste des électeurs présumés en double être « crédible ».

Dans le message, French a affirmé que les procureurs du comté avaient montré la liste au FBI et à l’administration électorale du comté de Tarrant « qui ont tous deux déclaré qu’il s’agissait de désinformation. (pas choqué) Ils ont dit que nos données n’étaient pas exactes et qu’il ne fallait pas leur faire confiance. (pas non plus choqué).

Le bureau du procureur a déclaré qu’il signalait les inscriptions en double au secrétaire d’État du Texas, mais qu’il n’avait pas reçu de liste électorale de la part des Français.

« Nous avons reçu et examiné des informations sur les inscriptions électorales en double », a déclaré le bureau du procureur. « Les personnes enregistrées dans plusieurs comtés ont été et seront référées au secrétaire d’État du Texas, le directeur des élections de l’État du Texas. »

Les Français ont dit que Secrétaire d’État s’était engagé à « le nettoyer dès que possible ». Il n’a pas répondu à une demande de commentaires pour cet article.

Le Star-Telegram a contacté le FBI au sujet de la déclaration de French. Un porte-parole a déclaré qu’il n’y avait aucune trace d’une plainte déposée auprès du bureau concernant les inscriptions électorales en double dans le comté de Tarrant.

L’administrateur des élections, Clint Ludwig, a déclaré au Star-Telegram qu’il avait examiné une liste du groupe de travail sur l’intégrité électorale et qu’elle n’était pas composée de nouvelles inscriptions électorales en double, mais plutôt de listes existantes qui avaient été modifiées. Les deux changements les plus courants concernent les noms et les adresses, a-t-il déclaré.

« Toutes les personnes recherchées sur la liste présentée se sont avérées n’avoir qu’une seule inscription sur les listes électorales dans le comté de Tarrant », a-t-il déclaré.

Pourtant, son bureau a informé le Division des élections du secrétaire d’État du Texasqui est chargé de notifier les comtés des enregistrements en double, pour les informer du problème.

Un porte-parole du secrétaire d’État a déclaré que le bureau n’avait pas le pouvoir de radier des électeurs des listes électorales, mais uniquement d’informer les comtés de problèmes tels que les inscriptions en double.

« Notre bureau s’efforce de faciliter une réunion avec les responsables du comté et le bureau du procureur », a déclaré le porte-parole. « Il est de la responsabilité du comté d’examiner et de maintenir les listes électorales, même si notre bureau peut alerter les comtés des inscriptions électorales qui nécessitent une enquête plus approfondie et peut donner des conseils sur le processus. »

Des milliers d’électeurs en double dans le comté de Tarrant ?

French a déclaré que son affirmation selon laquelle le bureau du procureur avait trouvé ses données crédibles soutenait une théorie qu’il a publiée en septembre décrivant «Comment les démocrates envisagent de tricher lors des élections.»

Le message dans lequel il expose sa théorie a été consulté plus de 291 000 fois mercredi 9 octobre.

Les heures de vote prolongées, le dépouillement des bulletins de vote frauduleux et les bulletins de vote par correspondance illégaux étaient parmi les exemples donnés par Français pour étayer son affirmation de fraude électorale lors des élections de 2020.

« Le vol aurait pu être stoppé, mais des juges lâches à travers tout le pays ont même refusé d’entendre les affaires », a-t-il déclaré.

Mais les juges ont entendu ces affaires.

L’ancien président Donald Trump et ses alliés ont déposé une demande 62 poursuites pour fraude électorale entre les élections générales du 3 novembre 2020 et le 6 janvier 2021, jour où un groupe de ses partisans a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain. Ils ont perdu 61 de ces procès, selon un avocat électoral démocrate consulté par USA Today.

Le seul cas où la campagne a été remportée s’est produit en Pennsylvanie, où un juge a statué que les électeurs qui n’avaient pas fourni de pièces d’identité appropriées n’étaient pas autorisés à revenir en arrière et à corriger leur bulletin de vote trois jours après l’élection. Le président Joe Biden a remporté l’État par plus de 81 000 voix.

French a comparé les 5 547 électeurs en double que lui et ses partisans ont trouvés aux marges d’erreur « minces » que le comté a connues lors des récentes élections. Il a noté les 4 308 voix des démocrates Beto O’Rourke s’est opposé au républicain sortant Ted Cruz lors de la course au Sénat de 2018 et les 1 826 voix qui ont donné à Biden la victoire dans le comté de Tarrant en 2020.

Sa théorie affirme que le comté de Tarrant a passé un contrat avec une imprimerie de New York – « Oui, New York – un État bleu », écrit-il – pour imprimer et envoyer les bulletins de vote par correspondance. Tous les bulletins de vote des électeurs ayant des adresses incorrectes resteraient bloqués dans un bureau de poste, et les bulletins de vote valides resteraient dans les installations de l’imprimerie à New York, a déclaré French.

Sa théorie implique également l’hypothèse que tous les électeurs présumés en double sur la liste à laquelle il fait référence ont été créés par une seule entité, « ce qui est plausible étant donné les groupes radicaux de gauche comme Champ de bataille du Texas font tout ce qu’ils peuvent pour « rendre le Texas bleu » », a-t-il écrit.

Mais la société qui imprime les bulletins de vote du comté de Tarrant se trouve au Minnesota et non à New York, selon Ludwig. Et tous les bulletins de vote comportant des problèmes d’adresse ne seraient pas déposés dans un bureau de poste, mais seraient renvoyés au bureau des élections du comté. Les responsables électoraux du comté contacteraient ensuite les électeurs pour corriger le bulletin de vote, a-t-il déclaré.

« Le service postal américain a un traitement spécial instructions pour accélérer la livraison des bulletins de vote … cela les empêcherait d’être détenus dans un établissement postal », a déclaré Ludwig.

Crier à la fraude électorale : prophétie auto-réalisatrice ou retour de flamme stratégique ?

Qu’une allégation de fraude électorale soit basée plus étroitement sur la réalité, comme dans le cas des prétendus électeurs en double de French, ou des affirmations plus farfelues comme les 7 millions de bulletins de vote par correspondance de Logan, l’intérêt d’en diffuser une est plus une question d’influence initiale que de résister à un examen minutieux, selon Calvin Jillson, un professeur de sciences politiques à la Southern Methodist University.

« Ce n’est pas tant la réalité qui compte, mais plutôt l’impact », a-t-il déclaré. « Exagérer, même exagérer de façon spectaculaire – et si dramatiquement que cela ne pourrait pas être vrai – pourrait en réalité accroître son impact. »

Ces affirmations finissent par devenir des prophéties auto-réalisatrices. Si le candidat favorisé par ceux qui dénoncent la fraude électorale perd, l’élection est truquée. S’ils gagnent, alors les partisans élimineront efficacement la fraude et garantiront l’intégrité de l’élection, a déclaré Jillson.

Mais les colporteurs de fausses théories de fraude électorale se méfient, car cette stratégie pourrait se retourner contre eux, a déclaré Mark Jones, un professeur de sciences politiques à l’Université Rice.

L’idée que leurs élections ne sont pas sûres pourrait inciter certains électeurs à ne pas se présenter le jour du scrutin, a-t-il déclaré, soulignant le second tour du Sénat en Géorgie en 2020. Les allégations de fraude électorale de Trump dans cet État ont entraîné une baisse de la participation républicaine et ont coûté au parti ces deux sièges au Sénat et sa majorité dans cette chambre.

« L’un des effets potentiels est qu’il mobilise [supporters] se déplacer pour s’assurer qu’ils contrent [voter fraud]mais une autre réponse est qu’ils peuvent commencer à croire que c’est futile et donc ils ne participent pas », a-t-il déclaré.