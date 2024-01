Le leader républicain du Wisconsin qualifie les cartes électorales proposées par les démocrates de « gerrymander politique »

MADISON, Wisconsin (AP) — Le puissant leader de l’Assemblée républicaine du Wisconsin a déclaré mardi qu’il espérait que la Cour suprême de l’État, contrôlée par les libéraux, adopterait une nouvelle Constitution. cartes des limites législativesmême s’il a qualifié les propositions des démocrates de « gerrymander politique » et a menacé de faire appel à la Cour suprême des États-Unis.

Le tribunal a rejeté les cartes dessinées par les Républicains, longtemps considérées comme parmi les plus favorables au GOP du pays, et commandé de nouvelles cartes qui ne favorisent pas un parti par rapport à un autre. Il a déclaré que si la législature n’adoptait pas de cartes, le tribunal le ferait.

Le président de l’Assemblée, Robin Vos, a déclaré que les républicains avaient contacté les démocrates pour qu’ils adoptent de nouvelles cartes à l’Assemblée législative, mais que « nous n’avons pas reçu un accueil chaleureux à cette idée ».

“Nous sommes prêts, disposés et capables d’essayer de nous engager dans ce processus”, a déclaré Vos lors d’une conférence de presse.

La chef de la minorité de l’Assemblée démocratique, Greta Neubauer, a mis en doute la sincérité de Vos.

“Nous sommes toujours ouverts aux conversations avec nos collègues, mais nous devons encore être convaincus que les législateurs républicains souhaitent sérieusement adopter une carte juste et représentative, en particulier compte tenu du gerrymander extrême qu’ils ont soumis au tribunal vendredi”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le Wisconsin est un État violet, avec quatre des six dernières élections présidentielles décidées par moins d’un point de pourcentage. Mais selon les plans législatifs adoptés pour la première fois par les Républicains en 2011 et puis encore en 2022 avec peu de changements, le GOP a augmenté sa majorité à 64-35 à l’Assemblée et 22-11 au Sénat de l’État.

Le gouverneur démocrate Tony Evers a opposé son veto aux cartes adoptées par la législature contrôlée par le GOP en 2021, ce qui a conduit la Cour suprême du Wisconsin, alors conservatrice, à adopter les cartes actuellement utilisées. Le tribunal est depuis passé à un contrôle libéral et a rejeté les cartes le mois dernier.

Dans un jugement par 4 voix contre 3, la Haute Cour a déclaré que les cartes actuelles étaient inconstitutionnelles car tous les districts ne étaient constitués d’un territoire contigu. Certains quartiers comprenaient des zones qui n’étaient pas connectées à l’ensemble.

Les législateurs républicains et démocrates, ainsi qu’Evers, un cabinet d’avocats conservateur du Wisconsin, un cabinet d’avocats libéral qui a intenté le procès en matière de redécoupage, un groupe de professeurs de mathématiques et un consultant en redécoupage ont soumis vendredi de nouvelles propositions de cartes.

La carte soumise par les républicains maintiendrait la majorité républicaine actuelle de 64-35, tandis que d’autres cartes la réduiraient à un avantage républicain d’un siège seulement, selon une analyse par John D. Johnson, chercheur à la faculté de droit de l’Université Marquette

Vos a rejeté les cartes soumises par les démocrates, affirmant qu’elles déplaceraient trop de lignes de démarcation et forceraient les législateurs en exercice à se présenter les uns contre les autres. Il les a qualifiés de « rien de plus qu’un gerrymander politique ».

Lors des élections de 2022, les districts de l’Assemblée du Wisconsin avaient la deuxième plus grande tendance républicaine du pays derrière la Virginie occidentale, selon un rapport. Analyse statistique d’Associated Press qui a été conçu pour détecter un éventuel gerrymandering. Les Républicains ont reçu moins de 55 % des voix exprimées pour les candidats des principaux partis à l’Assemblée, mais ils ont pourtant remporté 65 % des sièges.

Les cartes soumises sont actuellement examinées par deux consultants embauché par la Cour suprême du Wisconsin. Ils soumettront leur rapport d’ici le 1er février, qui comprendra les cartes recommandées.

“J’espère que le tribunal, en toute honnêteté, rejettera les cartes qui ont été soumises, qui ont un parti pris important et qui, soit ont des cartes dessinées par les professeurs, s’ils empruntent cette voie, soit, en fin de compte, nous devrons nous adresser au ( États-Unis) à la Cour suprême et démontrent l’énorme nature politique de ce qu’ils ont fait », a déclaré Vos.

Lorsqu’on lui a demandé quand un tel appel serait déposé ou quel serait son argument, Vos a refusé de répondre.

« Notre objectif n’est pas de nous précipiter devant la Cour suprême des États-Unis », a déclaré Vos. “Nous voulons essayer d’avoir une carte qui respecte la constitution.”

Les Républicains ont indiqué qu’ils soutiendraient qu’il y avait eu des violations de la procédure régulière. Vos a également suggéré que l’appel soutiendrait que la juge libérale Janet Protasiewicz, qui a qualifié les cartes actuelles de « truquées » et « injustes » lors de sa campagne électorale, je n’aurais pas dû entendre l’affaire. Elle s’est rangée aux côtés des trois autres juges libéraux pour commander de nouvelles cartes.