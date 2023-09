Le leader républicain du Wisconsin demande aux anciens juges de la Cour suprême de réexaminer la destitution

MADISON, Wisconsin (AP) — Le chef de l’Assemblée républicaine du Wisconsin a annoncé mercredi qu’il avait créé un comité chargé d’enquêter sur les critères de destitution alors qu’il envisage de prendre cette mesure sans précédent contre un juge libéral de la Cour suprême de l’État.

Les républicains ciblent la juge Janet Protasiewicz en raison des commentaires qu’elle a faits lors de sa campagne gagnante sur le redécoupage et de près de 10 millions de dollars de dons qu’elle a reçus du Parti démocrate de l’État.

Le comité des critères de destitution créé par le président de l’Assemblée, Robin Vos, sera composé de trois anciens juges de la Cour suprême du Wisconsin que Vos a déclaré à l’Associated Press qu’il ne nommerait pas avant que leur travail soit terminé. Vos a déclaré qu’ils n’étaient pas payés et qu’il s’attendait à ce que leur travail soit terminé dans les « prochaines semaines ».

La décision d’enquêter plus en profondeur sur une éventuelle destitution de Protasiewicz intervient le lendemain de l’introduction par Vos et les Républicains d’un projet de loi, calqué sur la loi de l’Iowa, selon lequel de nouvelles cartes seraient dessinées par un personnel législatif non partisan et approuvées par l’Assemblée législative contrôlée par le GOP pour 2024.

Mais le gouverneur Tony Evers a déclaré qu’il opposerait son veto au plan et ses partisans l’ont critiqué car il donne à l’Assemblée législative la possibilité de dessiner des cartes si celles créées par le personnel non partisan sont rejetées à deux reprises.

Vos a déclaré sur WISN-AM, où il a annoncé la formation du comité d’examen de la destitution, qu’il essayait de fournir une « rampe de sortie » vers la destitution.

« C’est ma dernière option », a déclaré Vos à propos d’une éventuelle destitution. « Ils donnent l’impression que j’écume à la bouche à l’idée d’engager une procédure de destitution. Mais c’est la dernière chose que je souhaite et c’est pourquoi nous avons pris ce que je qualifierais de mesure assez radicale pour proposer une voie différente.

Protasiewicz a rejoint le tribunal le 1er août, faisant passer le contrôle majoritaire de la Cour suprême du Wisconsin de conservateur à libéral pour la première fois en 15 ans.

Les républicains ont appelé Protasiewicz à se récuser de deux poursuites en matière de redécoupage soutenues par les démocrates visant à annuler les cartes dessinées par le GOP. Les républicains affirment qu’elle ne peut pas entendre équitablement les cas parce qu’elle a qualifié les cartes actuelles d’« injustes » et de « truquées » pendant la campagne et qu’elle a accepté près de 10 millions de dollars du Parti démocrate du Wisconsin.

Elle n’a pas encore décidé de se récuser dans ces cas. Mais elle s’est récusée d’un autre procès intenté cette semaine demandant à la Cour suprême du Wisconsin de bloquer toute tentative du corps législatif de destituer Protasiewicz. Il appartient à chaque juge de décider de se récuser ou non d’une affaire.

Le code judiciaire de l’État interdit aux juges et aux candidats à la magistrature de faire des promesses ou de s’engager à statuer d’une certaine manière sur quelque question que ce soit, et Protasiewicz y a adhéré pendant sa campagne. Plus tôt cette année, la commission d’État chargée d’enquêter sur les plaintes contre les juges a rejeté celles qu’elle avait reçues en raison de ses commentaires sur le redécoupage.

Tous les juges de la Cour suprême, sauf un, ont accepté de l’argent des partis politiques et se sont exprimés ouvertement sur des questions brûlantes avant de remporter une élection.

Vos a déclaré que c’était son « devoir constitutionnel » d’examiner la mise en accusation. Il a déclaré à l’AP que l’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin, Michael Gableman, que Vos a embauché pour mener une enquête sur les élections de 2020, puis qualifié d’« embarras » et licencié, n’en ferait pas partie.

Dan Kelly, un ancien juge que Protasiewicz a battu en avril, a déclaré à l’AP qu’il ne faisait pas non plus partie du panel.

Cela ne laisse que cinq anciens juges vivants de Vos parmi lesquels choisir. L’ancienne juge conservatrice Patience Roggensack, dont la retraite a créé le poste vacant que Protasiewicz a occupé, n’a pas renvoyé de message lui demandant si elle faisait partie du panel.

« Je ne veux pas en faire un spectacle public », a déclaré Vos sur WISN en expliquant pourquoi il gardait secrets les noms des juges. « L’idée est que je veux qu’ils fassent la recherche et qu’ils nous reviennent avec ce que cela va réellement donner. Ils ne feront pas l’objet de pressions, ce n’est pas le but.»

La mise en accusation n’est autorisée en vertu de la Constitution du Wisconsin que pour conduite corrompue dans l’exercice de fonctions ou pour commission d’un crime. Il faut une majorité simple à l’Assemblée pour destituer et une majorité des deux tiers au Sénat pour condamner.

Les Républicains détiennent une majorité de 64 contre 35 à l’Assemblée et une majorité des deux tiers de 22 contre 11 au Sénat. Ils ont construit ces larges majorités sur les cartes qu’ils ont dessinées en 2011, considérées comme parmi les plus structurées du pays, et qui ont été confirmées par la Cour suprême de l’État lorsqu’elle était contrôlée par les conservateurs.

Si l’Assemblée la mettait en accusation, Protasiewicz se verrait interdire toute fonction de juge jusqu’à ce que le Sénat agisse. Cela pourrait effectivement l’empêcher de voter sur le redécoupage sans la démettre de ses fonctions et créer un poste vacant que le gouverneur démocrate Tony Evers comblerait.

Si elle est reconnue coupable par le Sénat ou démissionne et qu’un poste devient vacant avant le 1er décembre, cela déclencherait des élections en avril pour terminer son mandat de 10 ans. Protasiewicz a remporté les élections d’avril par 11 points.

