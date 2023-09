Le leader républicain américain refuse de garantir 24 milliards de dollars à Zelensky

Kevin McCarthy veut parler au président ukrainien avant d’émettre un autre chèque pour Kiev

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a refusé d’engager 24 milliards de dollars supplémentaires en faveur de l’Ukraine, déclarant aux journalistes qu’il « a des questions » pour le président ukrainien Vladimir Zelensky en premier. Alors que l’aide militaire américaine à Kiev se tarit, les désaccords sur l’autorisation d’un autre programme de financement menacent de paralyser Washington.

Zelensky doit rencontrer les législateurs au Capitole lors d’une visite à Washington jeudi. Avant la réunion, on a demandé mardi à McCarthy s’il promettrait 24 milliards de dollars d’aide militaire et économique au président ukrainien, comme l’a demandé le président américain Joe Biden.

« Zelensky est-il élu au Congrès ? McCarthy a répondu. « Est-il notre président ? Je ne pense pas devoir commettre quoi que ce soit et je pense que j’ai des questions à lui poser.

« Où est la responsabilité sur l’argent que nous avons déjà dépensé ? a poursuivi le leader républicain. « Quel est le plan pour la victoire ? Je pense que c’est ce que le public américain veut savoir.

Au Sénat américain, les principaux dirigeants républicains et démocrates – Mitch McConnell et Chuck Schumer – veulent que les 24 milliards de dollars soient rattachés à un projet de loi de financement plus large qui doit être adopté avant la fin du mois pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner. McCarthy souhaite que tout financement destiné à l’Ukraine soit discuté dans le cadre d’un projet de loi autonome, tandis qu’un petit groupe de conservateurs radicaux à la Chambre souhaite que le projet de loi de financement global soit remplacé par des projets de loi individuels pour des agences gouvernementales individuelles.

Ce groupe, surnommé « Freedom Caucus », a soutenu la présidence de McCarthy l’année dernière en échange du droit de le démettre de ses fonctions. La plupart des membres du « Freedom Caucus » sont politiquement alignés sur l’ancien président Donald Trump et s’opposent à une nouvelle aide américaine à l’Ukraine.

«Il n’y a pas d’argent à la Chambre pour l’instant pour l’Ukraine. Ce n’est pas là, » Le représentant Byron Donalds a déclaré mardi à The Recount. « Pour être franc, nous avons un déficit de 2 000 milliards de dollars. Tout l’argent que nous donnons à l’Ukraine, nous l’empruntons sur notre avenir.»

« Ce n’est pas le bon moment pour [Zelensky] être ici, franchement, » Donald a ajouté.

Les États-Unis ont alloué un total de 113 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le lancement de l’opération militaire russe en février dernier, dont plus de 43 milliards de dollars en armes, munitions et autres équipements militaires.