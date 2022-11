Le leader réformiste Anwar sur le point de devenir le prochain Premier ministre malaisien

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le chef de l’opposition réformiste Anwar Ibrahim s’est rapproché de devenir le nouveau Premier ministre de la Malaisie après qu’un parti politique a accepté jeudi de soutenir un gouvernement d’unité à la suite d’élections générales peu concluantes.

Tout accord doit encore être approuvé par le roi de Malaisie. Les élections de samedi dernier ont conduit à un parlement suspendu qui a renouvelé une crise de leadership en Malaisie, qui comptait trois premiers ministres depuis 2018. La police a renforcé la sécurité dans tout le pays alors que les médias sociaux ont mis en garde contre des troubles raciaux si le bloc multiethnique d’Anwar gagnait.

Le Pakatan Harapan d’Anwar, ou Alliance de l’espoir, est arrivé en tête de la course avec 82 sièges parlementaires, en deçà des 112 nécessaires pour une majorité. Le Perikatan Nasional, ou Alliance nationale, centré sur le malais, de l’ancien Premier ministre Muhyiddin, a remporté 73 sièges. L’alliance dirigée par l’United Malays National Organization, qui compte 30 sièges, détient la clé qui fera pencher la balance.

L’UMNO est revenue sur sa décision de rester dans l’opposition, affirmant qu’elle tiendrait compte de la proposition du roi pour un gouvernement d’union.

Le secrétaire général de l’UMNO, Ahmad Maslan, a déclaré jeudi que la plus haute instance décisionnelle du parti avait décidé de soutenir désormais un gouvernement d’unité qui n’est pas dirigé par le camp de Muhyiddin. Il a déclaré que le parti accepterait tout gouvernement d’union ou toute autre forme de gouvernement décidée par le roi.

L’UMNO détient 26 sièges et quatre autres sont détenus par les partis qui composent son alliance Front national. On ne sait pas si les autres membres du parti ont accepté de suivre la décision de l’UMNO.

Si les 30 députés du Front national soutiennent Anwar, il obtiendra la majorité. Anwar a déjà le soutien d’un petit parti de l’île de Bornéo avec trois sièges. En tout, cela lui donnera 115 sièges parlementaires.

Si Anwar décroche le poste le plus élevé, cela apaisera les craintes concernant la montée de la politique de droite dans le pays. Le bloc de Muhyiddin comprend la ligne dure du Parti islamique pan-malaisien, qui compte 49 sièges, soit plus du double de ce qu’il a remporté en 2018. Connu sous le nom de PAS, il soutient la charia islamique, dirige trois États et est désormais le plus grand parti.

Les musulmans malais représentent les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, qui comprennent d’importantes minorités ethniques chinoises et indiennes.

Le roi Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah doit rencontrer jeudi les familles royales de neuf États pour les consulter sur l’impasse. Les dirigeants héréditaires de l’État de Malaisie, qui se relaient comme roi du pays tous les cinq ans selon un système de rotation unique, sont hautement considérés par la majorité malaise du pays comme les gardiens de l’islam et de la tradition malaise.

L’alliance réformiste d’Anwar a remporté les élections de 2018 qui ont conduit au premier changement de régime depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957. Mais le gouvernement s’est effondré après la défection de Muhyiddin et s’est associé à l’UMNO pour former un nouveau gouvernement. Le gouvernement de Muhyiddin était en proie à des rivalités internes et il a démissionné après 17 mois. Le chef de l’UMNO, Ismail Sabri Yaakob, a ensuite été choisi par le roi comme Premier ministre.

De nombreux Malais ruraux craignent de perdre leurs privilèges avec un plus grand pluralisme sous Anwar. Marre de la corruption et des luttes intestines au sein de l’UMNO, beaucoup ont opté pour le bloc de Muhyiddin lors du vote de samedi.

The Associated Press