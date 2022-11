Le leader réformiste Anwar nommé Premier ministre de Malaisie

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le roi de Malaisie a nommé jeudi le chef de l’opposition réformiste Anwar Ibrahim au poste de Premier ministre du pays, mettant fin à des jours d’incertitude après que des élections générales conflictuelles ont produit un Parlement suspendu.

Le sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah a déclaré qu’Anwar prêterait serment en tant que 10e dirigeant du pays au palais à 17h00 (09h00 GMT) au palais.

L’Alliance de l’espoir d’Anwar a mené l’élection de samedi avec 82 sièges, en deçà des 112 nécessaires pour une majorité. Une augmentation inattendue du soutien ethnique malais a propulsé l’Alliance nationale de droite de l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin à remporter 72 sièges, son allié le Parti islamique panmalais devenant le plus grand parti unique avec 49 sièges.

L’impasse a été résolue après que le bloc au pouvoir de longue date dirigé par l’Organisation nationale malaise unie a accepté de soutenir un gouvernement d’unité sous Anwar. Un tel rapprochement était autrefois impensable dans la politique malaisienne, longtemps dominée par la rivalité entre les deux partis. D’autres groupes influents de l’île de Bornéo ont déclaré qu’ils suivraient la décision du roi.

“Son Altesse Royale rappelle à toutes les parties que les gagnants ne gagnent pas tous et que les perdants ne perdent pas tout”, indique un communiqué du palais. Le monarque a exhorté Anwar et son nouveau gouvernement à faire preuve d’humilité et a déclaré que toutes les parties opposées devraient se réconcilier pour assurer un gouvernement stable et mettre fin aux troubles politiques en Malaisie, qui ont conduit à trois Premiers ministres depuis les élections de 2018.

Le communiqué du palais a déclaré que le roi était convaincu qu’Anwar est le candidat susceptible d’avoir le soutien de la majorité, mais n’a pas donné de détails sur le nouveau gouvernement.

La police a renforcé la sécurité dans tout le pays alors que les médias sociaux mettaient en garde contre des troubles raciaux si le bloc multiethnique d’Anwar gagnait.

L’ascension d’Anwar au sommet apaisera les craintes d’une plus grande islamisation. Mais il fait face à une tâche ardue pour combler les divisions raciales qui se sont creusées après le scrutin de samedi, ainsi que pour relancer une économie aux prises avec une inflation croissante et une monnaie qui est tombée à son point le plus faible. Les Malais forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, qui comprennent d’importantes minorités ethniques chinoises et indiennes.

“Il devra faire des compromis avec d’autres acteurs du gouvernement, ce qui signifie que le processus de réforme sera plus inclusif”, a déclaré Bridget Welsh, experte politique en Asie du Sud-Est. « Anwar est un mondialiste, ce qui rassurera les investisseurs internationaux. Il a été considéré comme un bâtisseur de ponts entre les communautés, ce qui mettra à l’épreuve son leadership à l’avenir, mais offre en même temps une main rassurante pour les défis auxquels la Malaisie sera confrontée.

Il a marqué une deuxième victoire pour le bloc réformiste d’Anwar. Il a remporté les élections de 2018 qui ont conduit au premier changement de régime depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957. Mais le gouvernement s’est effondré après la défection de Muhyiddin et s’est associé à l’UMNO pour former un nouveau gouvernement. Le gouvernement de Muhyiddin était en proie à des rivalités internes et il a démissionné après 17 mois. Le chef de l’UMNO, Ismail Sabri Yaakob, a ensuite été choisi par le roi comme Premier ministre.

De nombreux Malais ruraux craignent de perdre leurs privilèges avec un plus grand pluralisme sous Anwar. Marre de la corruption et des luttes intestines au sein de l’UMNO, beaucoup ont opté pour le bloc de Muhyiddin lors du vote de samedi.

Eileen Ng, Associated Press