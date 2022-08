Le leader populiste serbe Vucic déclare que l’interdiction de la fierté sera appliquée

Le président Aleksandar Vucic et le gouvernement serbe ont cité les menaces de violence des extrémistes de droite, une crise avec le Kosovo et les problèmes économiques auxquels le pays est confronté au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine comme raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas gérer les événements du 12 au 18 septembre.

BELGRADE, Serbie – Le leader populiste serbe a déclaré mardi que la décision du gouvernement d’annuler la tenue le mois prochain d’un événement paneuropéen LGBTQ sera appliquée malgré les critiques internationales et la promesse des organisateurs de se réunir de toute façon.

La décision annoncée samedi a été critiquée par les partis d’opposition en Serbie et les militants des droits humains dans le pays et à l’étranger, qui ont critiqué les autorités pour ne pas avoir protégé les droits démocratiques et cédé aux pressions des groupes extrémistes opposés à la marche des fiertés.