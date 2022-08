Le leader populiste serbe Vucic déclare que l’interdiction de la fierté sera appliquée

BELGRADE, Serbie (AP) – Le chef populiste serbe a déclaré mardi que la décision du gouvernement d’annuler la tenue le mois prochain d’un événement paneuropéen LGBTQ sera appliquée malgré les critiques internationales et la promesse des organisateurs de se réunir de toute façon.

Le président Aleksandar Vucic et le gouvernement serbe ont cité les menaces de violence des extrémistes de droite, une crise avec le Kosovo et les problèmes économiques auxquels le pays est confronté au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine comme raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas gérer les événements du 12 au 18 septembre.

La décision annoncée samedi a été critiquée par les partis d’opposition en Serbie et les militants des droits humains dans le pays et à l’étranger, qui ont critiqué les autorités pour ne pas avoir protégé les droits démocratiques et cédé aux pressions des groupes extrémistes opposés à la marche des fiertés.

“Si un rassemblement est interdit, alors il sera interdit”, a déclaré Vucic. “Il n’y aura pas de jeux avec des décisions de l’État.”

Les organisateurs de l’EuroPride – qui comprend une semaine d’événements divers et une marche des fiertés à Belgrade – ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore reçu d’interdiction formelle et qu’ils feraient appel devant les tribunaux serbes.

“Nous utiliserons tous les moyens légaux à notre disposition”, a déclaré Goran Miletic, directeur de Civil Rights Defenders, à l’Associated Press. “S’ils persistent avec l’interdiction, nous nous rassemblerons néanmoins et marcherons avec nos amis de l’étranger.”

Les membres de l’Association européenne des organisateurs de la fierté ont choisi la capitale de la Serbie il y a trois ans pour accueillir l’événement annuel, espérant qu’il représenterait une percée majeure pour un pays slave traditionnellement conservateur et fortement influencé par l’Église orthodoxe.

La Serbie cherche officiellement à devenir membre de l’Union européenne, mais se rapproche depuis des années de l’orbite politique de la Russie. Le pays des Balkans a voté pour les résolutions de l’ONU condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou.

Les partis d’opposition libéraux serbes et les groupes de défense des droits locaux ont exhorté leurs partisans à rejoindre la marche de la fierté dans le cadre de la lutte pour la démocratie qui, selon eux, est menacée en Serbie par le régime autocratique de Vucic.

Miletic a déclaré que “des dommages ont déjà été causés” à la réputation de la Serbie qui s’est engagée à améliorer les droits des personnes LBGTQ dans le cadre du processus d’intégration à l’UE. “L’occasion pour Belgrade de montrer son ouverture et sa tolérance est révolue”, a-t-il déclaré.

Tenant des symboles religieux et des photos du président russe Vladimir Poutine, des milliers d’opposants à la Pride ont défilé dimanche à Belgrade. Le cortège baptisé “pour le salut de la Serbie” était mené par la branche serbe des Loups de la Nuit, le groupe de motards russes considéré comme proche de Poutine.

Des groupes de droite en Serbie soutiennent l’invasion russe de l’Ukraine et prônent une position ferme sur le Kosovo, l’ancienne province serbe qui a déclaré son indépendance en 2008, que Belgrade ne reconnaît pas. Les nationalistes veulent que la Serbie abandonne la candidature à l’UE car Belgrade doit normaliser ses relations avec le Kosovo si elle veut rejoindre le bloc des 27 nations.

Marko Mihajlovic, l’un des organisateurs de l’EuroPride en Serbie, a déclaré à l’AP qu’il pensait que l’annonce de Vucic concernant la marche des fiertés avait vraiment servi à détourner l’attention d’un accord avec le Kosovo qui n’a été rendu public que quelques heures plus tard.

“C’est (le Kosovo) un sujet très impopulaire”, a déclaré Mihajlovic. “Même s’ils tentent de l’interdire, nous marcherons, car nos vies comptent et nous n’arrêterons pas de nous battre simplement parce que quelqu’un nous utilise comme outil politique.”

