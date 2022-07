Le leader polynésien critique les joueurs pour avoir boycotté le maillot Pride

Sept joueurs de la National Rugby League (NRL) en Australie boycotteraient un match crucial en raison de la décision de leur équipe de porter un maillot représentant les couleurs de la fierté.

Les Sea Eagles avaient précédemment dévoilé leur kit spécialement conçu pour le match contre les Roosters et sont devenus la première équipe de la compétition à enfiler un kit qui promeut l’inclusivité LGBT dans le sport.

Selon des sources, sept membres de l’équipe, à savoir Josh Aloiai, Josh Schuster, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Haumole Olakau’atu, Tolu Koula et Toafofoa Sipley, ont choisi de ne pas entrer sur le terrain pour protester contre la décision du club. Les joueurs ont justifié le boycott par des motifs culturels et religieux et ont déclaré qu’ils n’avaient pas été consultés par les responsables du club avant de prendre une telle décision.

Les joueurs ont subi de graves réactions négatives car le match de jeudi (28 juillet) est un match crucial pour les Sea Eagles afin de se qualifier pour la finale de la LNR.

Leader polynésien et ancien joueur de rugby, Frank Puletua a également fustigé les joueurs et leur a demandé de repenser leur culture.

« Je ne crois pas que l’homophobie soit enracinée dans la culture polynésienne et ce n’est pas quelque chose d’intrinsèque à la culture du Pacifique, disons-le ainsi. Nous avons en fait un fort élément gay dans les communautés polynésiennes. C’est là que réside l’ironie et la déception pour moi », a déclaré Puletua dans une interview au Daily Telegraph.

Puletua a exprimé sa déception face aux sept joueurs de Manly qui évitent le maillot; la majorité d’entre eux, selon lui, sont polynésiens.

«Je suis un fervent partisan du fait que les gens aient un point de vue et soient capables de partager ce point de vue, mais quand cela affecte un certain sous-ensemble de notre communauté et de notre société, c’est à ce moment-là que cela déborde au point où il doit y avoir plus d’éducation et de soutien communautaire, ” il ajouta.

Le joueur de 44 ans a levé la main pour éduquer les sept joueurs et le monde. Il a insisté pour que nous devions tous “embrasser la diversité” et a demandé aux autres équipes de la LNR de produire des kits de fierté pour encourager la communauté LGBTQIA + et leur faire savoir qu’ils sont inclus et vus.

