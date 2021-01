NAIROBI, Kenya – Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a remporté un sixième mandat, a déclaré samedi la commission électorale du pays, après une campagne entachée par une répression meurtrière contre l’opposition, une panne d’Internet et des accusations de falsification et de truquage des votes. Le résultat donne à M. Museveni, arrivé au pouvoir en 1986 et l’un des plus anciens dirigeants d’Afrique, un nouveau mandat de cinq ans. Il met également fin à une campagne amère et sanglante pour ses adversaires – en particulier son principal rival, le musicien devenu législateur Bobi Wine. Il a été battu et meurtri, toute son équipe de campagne a été arrêtée et sa maison a été encerclée et violée par l’armée. Samedi, M. Wine a contesté les résultats, affirmant que le gouvernement de M. Museveni les avait «fabriqués». «Nous avons rejeté ce qu’ils diffusent», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique depuis Kampala, la capitale. « Nous avons nos preuves, mais ils maintiennent Internet fermé pour que nous ne les communiquions pas au monde », dit-il, à propos de la panne d’électricité qui a commencé la veille des élections du 14 janvier. «Nous avons gagné», a-t-il ajouté.

La commission électorale a déclaré que M. Museveni avait reçu plus de 5,8 millions de votes, soit 58,6% du total des votes, tandis que M. Wine avait reçu 3,4 millions de votes, soit plus de 34% du total des votes. Il y avait 18,1 millions d’électeurs inscrits sur une population d’environ 45 millions. Bien que les candidats de l’opposition ougandaise aient été confrontés à des répressions dans le passé, «le bâillon de cette élection était sans précédent», a déclaré Su Muhereza, un commentateur politique ougandais. «Il n’y avait que tant de choses qu’un homme comme Bobi pouvait faire contre la machine» de ce qu’elle appelait «l’état de sécurité». M. Museveni a accédé au pouvoir à la tête d’un mouvement révolutionnaire il y a 35 ans, promettant de défendre la démocratie, de sauvegarder la vie des Ougandais dans une nation déchirée par les coups d’État et la violence, et déplorant la corruption et la cupidité qui ont empêché les dirigeants africains d’accomplir leur peuple. aspirations. À l’époque, lui et ses cadres «se considéraient comme les leaders essentiels, non seulement de la politique du pays, mais d’une toute nouvelle culture nationale», a déclaré Derek R. Peterson, professeur d’histoire et d’études africaines à l’Université du Michigan.

Mais au fil du temps, M. Museveni et le Mouvement national de résistance au pouvoir ont resserré leur emprise sur le pouvoir en abusant des fonds publics, en employant le favoritisme, en utilisant les institutions de l’État pour persécuter les dirigeants de l’opposition et en déployant des forces de sécurité pour intimider les groupes de la société civile et les médias.

Au fur et à mesure que son pouvoir se renforçait, M. Museveni et les membres de son gouvernement devinrent de plus en plus convaincus qu’eux seuls avaient «le droit d’autoriser le destin de l’Ouganda», a déclaré M. Peterson. « Là où il était autrefois un jeune tueur de feu », a déclaré M. Peterson, M. Museveni « parle maintenant en tant qu’ancien, rappelant à son peuple les vertus de l’ancienne culture, exigeant la déférence, excoriant la décadence des jeunes. » Lors du vote de jeudi, ces jeunes Ougandais étaient représentés par M. Wine, un rappeur de 38 ans devenu législateur qui a lancé le plus grand défi à ce jour au règne de M. Museveni. M. Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a appelé M. Museveni à démissionner et a souligné la corruption, le chômage chronique et la médiocrité des services publics à travers la nation est-africaine. Les autorités ont réagi en arrêtant M. Wine – y compris le jour où il a déposé sa candidature en novembre – et l’ont accusé d’avoir violé les restrictions pour contrôler la pandémie de coronavirus. L’arrestation de M. Wine et d’autres personnalités de l’opposition a déclenché des manifestations à l’échelle nationale qui ont entraîné la mort d’au moins 54 personnes alors que les forces de sécurité dispersaient des manifestants. Alors que la campagne s’intensifiait à la fin de l’année dernière, M. Museveni a accusé l’opposition d’être soutenue par des «agents» et des «homosexuels» étrangers et a déclaré qu’ils voulait commencer une «insurrection» qui sèmerait le chaos à travers le pays. Invoquant des abus du gouvernement, M. Wine a déposé au début de janvier une plainte auprès de la Cour pénale internationale contre M. Museveni et neuf hauts responsables de la sécurité, les accusant de tentative de meurtre et de violations des droits humains.