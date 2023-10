Le leader olympique Bach explique sa politique visant à aider les Russes à rivaliser avec un statut neutre

Comparant le sort des athlètes ukrainiens à celui d’un autre pays ravagé par la guerre, le Yémen, le président du CIO, Thomas Bach, a expliqué lundi aux groupes d’athlètes olympiques sa politique visant à aider les Russes à concourir avec un statut neutre avant les Jeux de Paris 2024.

Le Comité international olympique a invité une sélection mondiale de représentants d’athlètes à une réunion de deux jours à Lausanne, en Suisse, tandis que les organismes sportifs travaillent à définir leurs règles de neutralité et à évaluer individuellement les Russes qui souhaitent revenir aux événements internationaux et se qualifier pour Paris.

Le 11e Forum international des athlètes a réuni plus de 400 représentants d’athlètes pour discuter des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les athlètes aujourd’hui et s’est terminé par un focus sur les prochains Jeux Olympiques, la sécurité du sport et une séance de questions-réponses avec le président du CIO. Résultats : https://t.co/deSDok4BUd pic.twitter.com/ATzcYRliNJ —@iocmedia

Le judoka ukrainien Georgii Zantaraia a déclaré à Bach que son pays ne comprenait pas pourquoi le statut neutre était proposé aux athlètes russes et a suggéré que tous ceux qui désapprouveraient la guerre pourraient concourir dans l’équipe olympique des réfugiés.

« Nous pouvons tous comprendre la souffrance humaine, le sentiment humain des athlètes ukrainiens », a déclaré Bach à Zantaraia. « Nous comprenons les difficultés qu’ils rencontrent, comme vos collègues athlètes au Yémen. »

Bach a suggéré que le CIO ait adopté une position ferme sans précédent en imposant des limites aux Russes dans le sport international alors que, selon lui, 28 guerres sont en cours dans le monde.

« Certains athlètes et officiels d’autres [Olympic teams] « Ils nous accusent de faire deux poids, deux mesures », a déclaré Bach aux athlètes. « Ils disent : « Et qu’en est-il de notre guerre ? Qu’est-ce que tu as fait alors? Où étais-tu? Où es-tu? »‘

La raison invoquée pour justifier cette action sans précédent était que la Russie avait commencé son invasion militaire quatre jours après la clôture des Jeux olympiques de Pékin en 2022, pendant la période de trêve olympique soutenue par les Nations Unies.

Zantaraia a été invité à interroger Bach quelques minutes après que son homologue représentant le Yémen, le boxeur Mohammed Al-Qarnas, ait été appelé à prendre la parole et lui a expliqué à quel point les athlètes de son pays s’étaient sentis oubliés. La guerre au Yémen depuis 2014 a tué plus de 150 000 personnes et créé une catastrophe humanitaire.

Le débat sur la réintégration des athlètes russes qui n’ont pas soutenu la guerre – malgré l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à une interdiction pure et simple – a été diffusé pour la deuxième journée consécutive à Lausanne, ville du CIO en Suisse.

« Nous devons protéger nos collègues athlètes qui n’ont rien à voir avec cela », a déclaré Bach lundi.

« Les athlètes sont impliqués dans la guerre parce qu’ils gardent le silence »

Dimanche, la coureuse ukrainienne Anna Ryzhykova a déclaré que les athlètes russes avaient une part de responsabilité car il n’y avait « aucun cas » de discours ou d’action contre leur gouvernement.

« Ils sont impliqués, tous les athlètes sont impliqués dans la guerre, parce qu’ils gardent le silence. Ils ne font rien pour arrêter cela », a insisté Ryzhykova, finaliste olympique il y a deux ans à Tokyo au 400 mètres haies.

« Chaque nuit, la Russie nous attaque avec des missiles ou des drones. J’habite là-bas. Je ne sais pas si je me réveillerai le lendemain matin », a déclaré Ryzhykova.

Après avoir fini de parler, Sarah Walker, membre de la commission des athlètes du CIO, est venue serrer Ryzhykova dans ses bras et s’asseoir à ses côtés.

« Nous vous entendons. Je peux parler au nom de beaucoup de personnes dans cette salle. Cela nous rend triste. C’est une situation horrible », a déclaré Walker. « D’un autre côté, nous sommes également tristes pour les autres athlètes qui se trouvent également dans une situation horrible. »

« L’une des choses les plus étonnantes des Jeux olympiques est la façon dont ils rassemblent tout le monde. Et l’inspiration qu’ils donnent pour la paix et l’unité », a déclaré Walker, qui a remporté l’argent pour la Nouvelle-Zélande en cyclisme BMX aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Également présent dans la salle dimanche, Tegla Loroupe, chef de l’équipe olympique des réfugiés, double vainqueur du marathon de New York, a exhorté les athlètes de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine à s’unir et à montrer l’exemple au monde.

« Ma sœur », a déclaré Loroupe en s’adressant à Ryzhykova, « je prie pour que Dieu vous donne ce courage afin que, demain, vous puissiez être un autre leader. »

Après que Loroupe ait évoqué la croyance de Nelson Mandela dans le pouvoir unificateur du sport, la déléguée du Comité international paralympique, Vlada Kravchenko, a rappelé que l’Afrique du Sud avait été bannie des Jeux olympiques alors qu’il était en prison pendant la période de l’apartheid.

« C’est une leçon à tirer du passé », a déclaré Kravchenko.