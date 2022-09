Le leader numéro trois de la Chine rencontrera le Russe Poutine lors du face-à-face le plus important depuis l’invasion de l’Ukraine (médias d’État)

Hong Kong

CNN

—



Le leader numéro trois chinois devrait rencontrer en personne le président russe Vladimir Poutine en marge d’un forum économique à Vladivostok mercredi, lors de ce qui sera la rencontre en face à face de haut niveau entre les deux pays depuis l’invasion de Moscou. d’Ukraine.

Li Zhanshu, membre du Comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois et principal législateur du pays, rencontrera Poutine lors du Forum économique de l’Est, a rapporté l’agence de presse russe Tass.

Li devrait assister au forum dans le cadre d’une tournée de 10 jours à l’étranger avec des escales en Russie, en Corée du Sud, en Mongolie et au Népal à partir de mercredi, ont rapporté les médias d’Etat chinois cette semaine. Ce voyage fait également de Li le plus haut responsable chinois à quitter le pays depuis le début de la pandémie, qui a vu la Chine fermer les frontières et limiter la diplomatie en personne.

La réunion attendue souligne l’importance des relations russes pour la Chine, même face au coup de poing international contre Moscou après son invasion non provoquée de l’Ukraine plus tôt cette année.

Cela survient également quelques semaines avant une réunion politique quinquennale critique à Pékin, où Xi Jinping devrait rompre avec la tradition et assumer un troisième mandat au pouvoir, consolidant son rôle de dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies.

Moscou et Pékin sont devenus des partenaires plus proches ces dernières années alors que tous deux sont confrontés à des tensions avec l’Occident, Xi et Poutine déclarant que les deux pays avaient un partenariat “sans limite” des semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Pékin a depuis refusé de condamner l’agression, rejetant à plusieurs reprises la responsabilité du conflit sur l’OTAN et les États-Unis.

Les deux pays ont signalé que leur partenariat restait solide, le ministère chinois des Affaires étrangères ayant déclaré le mois dernier que les deux parties avaient convenu d’« approfondir la coopération pratique » lors d’une rencontre entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue russe Sergueï Lavrov en marge d’une conférence régionale. rassemblement à Phnom Penh.

Avant sa visite prévue en Russie, Li a fait des commentaires similaires lors d’une réunion la semaine dernière avec l’ambassadeur de Russie en Chine Andrey Ivanovich Denisov à Pékin. Là, Li, qui est également président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, a souligné que les deux nations « se dirigeaient vers la bonne direction sous la direction stratégique des deux dirigeants, avec un soutien mutuel ferme et une confiance politique constante », selon les Chinois. les médias d’Etat.

On ne sait pas de quoi Poutine et Li discuteront lors de la réunion prévue au forum, qui se concentre sur l’établissement de liens d’investissement entre la région orientale de la Russie et les investisseurs mondiaux et où Poutine prononcera un discours mercredi.

Leur réunion fait suite à une annonce faite mardi par le géant russe de l’énergie Gazprom, qui a déclaré qu’il avait signé un accord pour commencer à transférer les paiements pour l’approvisionnement en gaz vers la Chine en yuans et en roubles au lieu de dollars. Les importations chinoises d’énergie en provenance de Russie ont atteint des niveaux record pour certains produits cette année, alors que les pays occidentaux ont imposé des sanctions contre Moscou et que les acheteurs chinois ont acheté du carburant à prix réduit.

Parmi les autres participants au forum qui devraient rencontrer Poutine figurent le président du Conseil d’administration de l’État du Myanmar et commandant en chef des services de défense du Myanmar, le général Min Aung Hlaing, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le Premier ministre mongol Luvsannamsrain Oyun-Erdene, selon Tass.