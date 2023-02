Le leader nord-coréen Kim Jong Un porté disparu avant le défilé militaire de masse

La capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, devrait organiser des défilés militaires de masse cette semaine, mais le dirigeant du pays, Kim Jong Un, n’a pas été vu en public depuis plus d’un mois.

NK News, un média basé en Corée du Sud, rapporte que Kim a sauté une réunion du Politburo dimanche – la troisième fois qu’il le fait.

Les précédentes disparitions prolongées de Kim ont provoqué des spéculations sur sa santé. Par NK Nouvellessa plus longue interruption des apparitions publiques remonte à 2014, lorsqu’il n’a pas été vu pendant 40 jours.

Le défilé, qui célébrera le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire coréenne, devrait avoir lieu mardi ou mercredi. Reste à savoir si Kim sortira de sa cachette pour faire une apparition.

LA CORÉE DU NORD MENACE “UNE FORCE NUCLÉAIRE ÉCRASANTE” EN RÉPONSE AUX EXERCICES MILITAIRES AMÉRICAINS

Kim pourrait profiter de l’événement pour présenter le dernier matériel de son programme croissant d’armes nucléaires et de missiles qui inquiète les États-Unis et leurs alliés en Asie.

La semaine dernière, la Corée du Nord a menacé de contrer les mouvements militaires américains avec la “force nucléaire la plus écrasante” en condamnant les projets américains d’étendre son exercice conjoint avec la Corée du Sud et de déployer des moyens militaires plus avancés comme des bombardiers et des porte-avions dans la région.

La Corée du Nord a tiré plus de 70 missiles balistiques en 2022, y compris des armes à capacité nucléaire potentielles conçues pour frapper des cibles en Corée du Sud ou atteindre le continent américain. Il a également effectué une série de lancements qu’il a décrits comme des attaques nucléaires simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines en réponse aux exercices militaires américains élargis avec la Corée du Sud, qui avaient été réduits sous l’administration Trump.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.