Le leader nord-coréen Kim Jong Un met sa fille au centre de la scène sur les photos

Les photos montrent Ju Ae, qui aurait environ 10 ou 11 ans, au milieu de toutes les photos – une place généralement réservée au leader lui-même. Les cheveux de la fille sont coiffés pour ressembler à ceux portés par sa mère élégante, la première dame Ri Sol Ju, et elle porte une jupe noire sans fioritures et des chaussures sensées.

Lors du banquet, Kim Jong Un a appelé au développement de l’armée du pays. « Redoublons tous d’efforts et travaillons plus dur pour renforcer et développer notre armée et pour parvenir à la prospérité et au développement de notre pays socialiste », a-t-il déclaré.