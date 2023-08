Le leader nigérian prête serment dans un cabinet de 45 membres avec la promesse d’accélérer les réformes

ABUJA, Nigéria (AP) – Le président nigérian Bola Tinubu a prêté serment lundi à 45 ministres près de trois mois après son élection, promettant que son gouvernement accélérera son programme de développement.

Le Cabinet est destiné à aider à améliorer la plus grande économie d’Afrique et le pays le plus peuplé, où des millions de personnes sont aux prises avec des difficultés économiques aggravées par les politiques du nouveau gouvernement qui ont eu un impact immédiat sur la compression de millions de Nigérians pauvres.

Lors d’une cérémonie d’inauguration dans la capitale, Abuja, Tinubu a reconnu les défis « intimidants » du Nigeria et a déclaré que le Cabinet offrait une opportunité de mettre en œuvre « des réformes attendues depuis longtemps ».

« Nous devons nous tenir mutuellement responsables ; nous devons faire le travail pour répondre aux attentes de tous les Nigérians », a déclaré le président aux ministres.

Il s’agit du plus grand cabinet du Nigeria depuis le retour du pays à la démocratie en 1999, déclenchant des critiques sur les dépenses gouvernementales élevées malgré les promesses de Tinubu de réduire les coûts. Moins de 20% des membres du cabinet sont des femmes, perpétuant une longue tradition de faible représentation féminine dans la gouvernance au Nigeria.

En plus des technocrates du secteur privé, les ministres comprennent également plusieurs partisans du parti, y compris d’anciens gouverneurs qui ont aidé à mobiliser le soutien à Tinubu lorsqu’il faisait campagne pour devenir président.

L’ancien banquier d’investissement Wale Edun a été nommé ministre des Finances et ministre coordinateur de l’Économie, tandis qu’Ali Pate, un ancien directeur de la Banque mondiale qui a récemment refusé une nomination à la tête de l’alliance mondiale pour les vaccins Gavi, a été nommé ministre de la Santé et bien-être social.

Chinedu Asadu, Associated Press