Le leader Newey est une bonne affaire pour Aston Martin, affirme Stroll

Le propriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a déclaré que la signature de la star Adrian Newey était une « bonne affaire » après avoir fait du designer légendaire le leader technique et le futur actionnaire de son équipe de Formule 1.

Après des mois de spéculation, Aston Martin a finalement confirmé mardi que Newey rejoindrait l’équipe basée à Silverstone à partir du 1er mars 2025, date à laquelle il sera libre de rejoindre une équipe de F1 rivale après son départ de Red Bull.

Lire aussi :

En plus de percevoir un salaire exorbitant pour le nouveau rôle de partenaire technique directeur, qui, selon les rumeurs, le placerait dans la région des pilotes les mieux payés de la grille, Newey deviendra également à terme actionnaire de l’équipe.

Mais selon Stroll, le pilote de 65 ans est une bonne affaire compte tenu de ce qu’il apportera à l’équipe ambitieuse, ce qui va au-delà de sa contribution à la conception de la voiture mais englobe également son rôle de leader.

« Je peux vous dire qu’Adrian est une affaire », a déclaré Stroll. « Je suis dans les affaires depuis plus de 40 ans maintenant et je n’ai jamais été aussi sûr de moi. Ce n’est pas un investissement. C’est un actionnaire et un partenaire. »

« C’est le meilleur partenaire que je puisse intégrer à une entreprise. Nous avons l’intention de rester ici très longtemps ensemble. C’est donc relativement peu coûteux pour tout ce qu’Adrian apporte dans le partenariat que nous aurons. »

Aston Martin a lancé une campagne de recrutement audacieuse ces derniers mois, en embauchant également l’ancien directeur technique de Ferrari, Enrico Cardile. Cardile rejoindra également l’écurie en 2025 en tant que directeur technique de la F1, aux côtés de l’actuel directeur technique Dan Fallows.

Adrian Newey, Aston Martin Formula One Team, Lawrence Stroll, président exécutif, Aston Martin Formula One Team Photo de : Aston Martin Racing

Lorsqu’on lui a demandé comment l’arrivée de Newey s’intégrerait dans la liste actuelle des dirigeants techniques d’Aston, Stroll a déclaré qu’il appartenait à Newey de peaufiner la structure pour tirer le meilleur parti de la richesse de talents que l’équipe a maintenant accumulée dans son tout nouveau siège en face du circuit de Silverstone.

« Adrian rejoint l’entreprise en tant que directeur technique associé », a-t-il répondu. « Il sera le chef de l’équipe technique – un leader également dans l’entreprise, l’entreprise en tant qu’associé et actionnaire, donc je quitte l’entreprise [technical] structure jusqu’à Adrian, qui est beaucoup mieux adapté que moi.

« Nous avons une équipe solide, avec laquelle Adrian a déjà travaillé. Il sera là au quotidien, à plein temps, engagé en Formule 1, donnant du leadership et des orientations à son équipe. »

Lire aussi :

Stroll a déclaré que la signature de la déclaration de Newey était la dernière pièce clé du puzzle alors qu’il vise à transformer Aston Martin en une équipe de championnat du monde, après avoir commandé un siège social à la pointe de la technologie et une toute nouvelle soufflerie qui a été essentielle dans son argumentaire auprès de l’ancien designer de Red Bull, McLaren et Williams.

« De nombreuses pièces du puzzle ont été ajoutées depuis nos débuts il y a six ans », a-t-il ajouté.

« Nous avons choisi Aramco comme partenaire et nous avons la possibilité de faire appel exclusivement à Honda pour travailler pour nous pendant les cinq prochaines années après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. [is important].

« Adrian est un élément clé, essentiel, essentiel, et la plus grande pièce du puzzle, certainement du point de vue du leadership technique, sachant qu’il dirigera l’équipe – et je pense que cela aura un effet d’entraînement sur toute l’organisation. »