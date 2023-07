Le leader mexicain du justicier anti-cartel enterré et avec lui, un mouvement citoyen armé

LA RUANA, Mexique (AP) – L’un des derniers dirigeants du mouvement citoyen anti-gang mexicain a été enterré samedi aux côtés de deux de ses fidèles partisans, et tout espoir de raviver la résistance civile armée aux cartels de la drogue est probablement mort avec eux.

Le chef d’autodéfense Hipolito Mora avait depuis longtemps cessé de représenter une menace armée pour le cartel qui domine l’État de Michoacan, dans l’ouest du Mexique, comme en témoigne l’embuscade écrasante et mortelle à plusieurs points dans laquelle lui et trois partisans ont été tués jeudi.

Alors que certains parents en colère parlaient de relancer le mouvement des agriculteurs armés de 2013-2014 qui a chassé un cartel – seulement pour le voir remplacé par d’autres – beaucoup doutaient que ce chapitre héroïque et tragique puisse jamais se répéter.

« Je pense qu’il ne s’agit pas de faire revivre le passé », a déclaré le révérend Gilberto Vergara, l’un des prêtres qui ont célébré la messe funéraire de Mora et de ses disciples Calixto Alvarez et Roberto Naranjo. Le troisième disciple a été enterré ailleurs.

« Les circonstances ont changé, elles sont différentes, et nous avons vu comment tout s’est terminé. »

Mora lui-même a reconnu que le mouvement de 2013, dans lequel les agriculteurs et les éleveurs se sont regroupés pour résister aux menaces constantes et à l’extorsion du cartel des Templiers, s’est retrouvé infiltré par des membres d’autres gangs de drogue.

Le cartel qui domine maintenant l’État, appelé alternativement Viagras ou United Cartels, « est pire que ceux qui étaient ici auparavant », a déclaré le frère de Mora, Guadalupe Mora Chavez.

« Si le gouvernement et (le gouverneur du Michoacan Alfredo Ramírez) Bedolla ne font rien, il est possible que le peuple se soulève à nouveau en armes », a déclaré le frère.

Mais la plupart à la suite de Mora avaient trop peur des représailles du cartel même pour que leur nom apparaisse dans la presse.

« Il a veillé sur sa ville, sur son peuple, et c’est quelque chose qu’aucun de nous ne fera », a déclaré sa sœur, Olivia Mora, dans un discours en larmes devant son cercueil.

« Nous pensons tous d’abord à nos propres familles », a-t-elle déclaré. « Aucun d’entre nous n’aura le courage de faire ce qu’il a fait. »

« J’espère qu’il reste quelque chose », a déclaré une autre parente en pleurs de Mora. « J’espère que sa voix n’a pas été réduite au silence. »

Mora s’est toujours prononcé contre l’extorsion par les cartels des agriculteurs locaux et des producteurs de chaux, même après que ses centaines de partisans aient été réduits à une poignée.

La parente, qui a demandé que son nom ne soit pas utilisé, a déclaré que l’extorsion avait tellement augmenté que certains producteurs abandonnaient leurs activités et que les habitants étaient parfois obligés de payer le double du prix des produits de base.

Le pouvoir des cartels de la drogue n’a fait que croître au cours de la dernière décennie. Le révérend Gregorio López, un prêtre qui n’était pas présent aux funérailles, a déclaré que la politique du président Andrés Manuel Lopez Obrador de ne pas affronter les cartels leur a permis de se développer.

« La politique ‘câlins pas balles’ a été l’engrais parfait pour développer les cartels de la drogue à travers le pays », a-t-il déclaré.

La puissance écrasante des cartels était visible dans les trous de balle dans les murs où Mora et ses gardes du corps sont morts. Le bureau du procureur de l’État de Michoacan a déclaré que des hommes armés non identifiés avaient coupé son SUV et la camionnette de ses gardes du corps dans une rue de La Ruana, la ville natale de Mora, puis criblé de balles le véhicule de Mora, puis y avaient mis le feu.

Lors d’une inspection médico-légale vendredi, les autorités ont indiqué où des balles avaient touché le véhicule de Mora de trois côtés. Les habitants ont partagé une vidéo de l’attaque suggérant que des hommes armés du cartel ont utilisé une mitrailleuse et un fusil de sniper pour détruire le véhicule de Mora.

Les habitants de La Ruana, située dans la ceinture agricole torride de l’État occidental du Michoacan, se sont rendus par centaines samedi pour les funérailles.

Au cimetière local, Mora et ses deux partisans ont été inhumés au rythme de la ballade du « corrido » de Joan Sebastian « Le Général ». Les paroles disent : « Je suis général depuis longtemps, et même si je suis blessé, je n’oublie jamais mes troupes, et ils ne m’ont pas encore enterré. »

Un groupe de policiers d’État se tenait à l’extérieur du cimetière, assurant une sécurité qui n’a jamais été assurée à Mora. Malgré le grand adieu en larmes, il devient même plus difficile de dénoncer la domination des cartels, ce qui est principalement ce que Mora a fait dans ses dernières années tout en gérant son verger de tilleuls.

Les cartels semblent déterminés à étouffer même la résistance non violente.

« Les narcos et les cartels de la drogue vont toujours essayer de se débarrasser de tout ce qui les gêne », a déclaré Vergara, le prêtre.

Le temps des mouvements armés d’autodéfense est révolu, a-t-il dit.

« Les armes à feu ne nous aident pas, les civils ne devraient pas porter d’armes », a déclaré Vergara. « Je pense que c’est au gouvernement de faire son devoir. »

Cela semble peu probable, étant donné la politique actuelle du gouvernement consistant à tolérer le cartel local du Viagras, tout en repoussant une offensive du cartel de Jalisco pour entrer dans l’État.

« Ils doivent combattre tous les cartels », a déclaré Guadalupe Mora.

Mark Stevenson, Associated Press