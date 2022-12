Le leader maoïste Prachanda devient le prochain Premier ministre du Népal

Commentez cette histoire Commentaire

KATMANDOU, Népal – L’ancien chef des rebelles maoïstes du Népal, Pushpa Kamal Dahal, largement connu sous le nom de Prachanda, a déclaré lundi qu’il formerait un nouveau gouvernement en tant que Premier ministre, signalant un changement potentiel de politique étrangère dans la nation himalayenne prise entre les puissances internationales. En tant que chef du Parti communiste du Népal (Centre maoïste), Prachanda, 68 ans, a terminé troisième aux élections du 20 novembre derrière le Premier ministre en exercice, Sher Bahadur Deuba du Congrès népalais, et Khadga Prasad Sharma Oli, un autre ancien Premier ministre qui conduit les marxistes-léninistes unifiés. Alors que Deuba était largement considéré comme pro-Inde et pro-Amérique, Prachanda et Oli – les chefs des factions belligérantes du Parti communiste qui se sont brouillées et ont rejoint les forces à plusieurs reprises – sont considérés comme pro-Chine.

Depuis les élections de novembre, aucun des candidats n’a eu les voix pour former un gouvernement pur et simple. Mais des semaines d’intrigues secrètes ont culminé dimanche soir, lorsque Prachanda, longtemps considéré comme un faiseur de rois potentiel, est sorti victorieux avec le soutien d’Oli, son rival devenu camarade.

Après avoir mené une guérilla à partir de 1996 – un conflit qui a fait plus de 17 000 morts et des allégations de crimes de guerre par les forces gouvernementales et les rebelles – Prachanda, dont le nom de guerre signifie “le féroce”, a signé un accord de paix en 2006 et a inauguré le maoïstes dans le courant politique dominant. Il a précédemment été Premier ministre en 2008 et 2016, les deux mandats ayant duré moins d’un an.

Alors que le Népal a vu un carrousel de 13 Premiers ministres en 16 ans, avec peu de dirigeants offrant des propositions radicalement nouvelles pour relever l’économie appauvrie, cette élection a ravivé une question géopolitique aux implications internationales accrues : le Népal, stratégiquement perché dans l’Himalaya, basculerait-il vers Chine ou vers l’Inde et les États-Unis ?

“Les partis communistes sont censés être plus sensibles aux intérêts chinois et Deuba plus proche de l’Inde, mais tout semble assez éphémère au Népal”, a déclaré Ranjit Rae, un ancien ambassadeur indien. “En fin de compte, c’est l’intérêt personnel des dirigeants qui décide de la politique plutôt que des positions bien arrêtées.”

Suite à l’annonce de la sélection de Prachanda, le Premier ministre indien Narendra Modi et l’ambassade de Chine au Népal ont tous deux tweeté leurs félicitations.

S’appuyant sur les politiques des administrations américaines successives, la Maison Blanche Biden a mis l’accent sur l’établissement de relations avec les gouvernements d’Asie du Sud pour contrer la Chine. Sous la pression du Département d’État en février, le gouvernement de Deuba a ratifié un accord d’infrastructure de 500 millions de dollars qu’il avait signé cinq ans plus tôt avec la US Millennium Challenge Corporation, une agence d’aide étrangère créée sous le président George W. Bush.

L’accord a été critiqué par les maoïstes népalais et tourné en dérision par le ministère chinois des Affaires étrangères alors que le Népal ouvrait une “boîte de Pandore” empoisonnée depuis Washington, tandis que le département d’État accusait les Chinois de s’immiscer dans la petite nation himalayenne.

« Les Américains disaient ouvertement que les Chinois incitaient le Népal à s’opposer [the infrastructure deal] et les Chinois disaient que les Américains persuadaient le Népal d’agir contre la Chine », a déclaré Rae. “Ce genre de prise de bec publique était quelque chose de nouveau qui ne s’était jamais produit auparavant au Népal.”

Cet été, une fureur politique intérieure sur les liens du Népal avec les États-Unis a forcé Deuba et le chef de l’armée népalaise à nier que l’armée avait signé un accord de coopération avec la Garde nationale américaine et ouvert la voie à un partenariat militaire plus approfondi.

La tempête de feu intérieure a incité Deuba à annuler un voyage à Washington et l’ambassade des États-Unis à publier une déclaration ferme disant que les États-Unis “ne font pas pression” sur le Népal pour qu’il signe des accords, ni ne “recherchent une alliance militaire” avec le Népal.

Les alignements étrangers du Népal semblaient nettement différents pendant le mandat du prédécesseur de Deuba, Oli, qui a été Premier ministre entre 2018 et 2021. Il s’est disputé avec l’Inde au sujet de différends territoriaux, a amèrement accusé New Delhi de chantage économique et a affirmé que les forces indiennes tentaient de le renverser. Au lieu de cela, Oli a courtisé les investissements de la Chine, y compris des projets dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route” qui ont pour la plupart échoué à se concrétiser.