Plus de 1 000 soldats, pompiers et policiers pataugent dans une coulée de boue géante qui a ravagé une station balnéaire au sud-ouest de Tokyo, tuant au moins deux personnes et laissant une vingtaine de disparus

