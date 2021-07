Le leader ivoirien rencontre son prédécesseur et appelle à la réconciliation

« On peut se féliciter d’avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle car Laurent est mon jeune frère et mon ami », a-t-il déclaré. «Bien sûr, il y a eu cette crise, il y a eu des différences, mais c’est derrière nous. Ce qui compte, c’est la Côte d’Ivoire et la paix dans notre pays. Nous devons aller de l’avant pour les générations futures.