Le leader hongrois Viktor Orban s’adresse à CPAC Dallas

Les manifestants se sont également présentés, mais ont été escortés par la police. Les manifestations ont fait allusion à l’indignation plus large associée à la présence de M. Orban au rassemblement à la suite de ses remarques de juillet, qui ont établi des comparaisons avec la rhétorique nazie.

“À un certain niveau, Orban a simplement joué les cartes des guerres culturelles qu’il a toujours jouées, en s’appuyant sur sa campagne anti-immigration, sa campagne sur les “valeurs familiales” contre la fluidité des sexes et les droits des homosexuels, et sa campagne sur la loi et l’ordre”, a déclaré Kim Lane Scheppele, un professeur de sociologie et d’affaires internationales à l’Université de Princeton, a déclaré jeudi dans un e-mail. “Il s’attendait à des acclamations pour ces postes – et il les a eus.”

Jerry Brooks, 58 ans, un participant à la convention de Live Oak, en Floride, qui anime un podcast intitulé “In Black & Right”, a déclaré dans une interview jeudi avant le discours de M. Orban qu’il avait été impressionné par le dirigeant hongrois.

“Il semble parler une sorte de langue internationale – et c’est la liberté”, a déclaré M. Brooks, qui est noir.