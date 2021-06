Le leader hongrois Orban esquive l’Euro 2020 alors que les fans couvrent le stade de drapeaux arc-en-ciel LGBTQ avant que Cristiano Ronaldo n’égale le record (VIDEO)

Les fans se sont parés des couleurs de l’arc-en-ciel qui sont un symbole de la communauté LGBTQ avant le décideur de la phase de groupes de la Hongrie en Allemagne, créant un début de soirée extraordinairement accrocheur qui s’est terminé avec les joueurs à domicile applaudissant en larmes leurs fans sur le terrain après avoir raté de peu sur la qualification pour la deuxième étape de la finale.

Orban a décidé de ne pas assister au match, où un homme brandissant l’un des drapeaux kaléidoscopiques a couru sur le terrain alors que les équipes attendaient les hymnes nationaux, quelques heures seulement avant son départ pour Budapest.

Un fan tenant un drapeau arc-en-ciel a fait irruption sur le terrain pendant que l’hymne national hongrois jouait.#GERHUN#EURO2020pic.twitter.com/eLdDaAbUtn – DW Sports (@dw_sports) 23 juin 2021

La décision du chef de l’État est intervenue peu de temps après que les organisateurs du tournoi, l’UEFA, ont rejeté la demande du conseil municipal de Munich d’éclairer le stade – domicile des géants de la Ligue des champions, le Bayern Munich – aux couleurs de l’arc-en-ciel en solidarité avec la communauté LGBTQ, provoquant l’indignation de beaucoup avec leur refus.

L’UEFA a défendu sa décision dans un communiqué, aggravant sa situation en affirmant que la demande était le genre de stratagème politique que l’organisation tente fondamentalement d’éviter.

Le gouvernement d’Orban a récemment adopté une loi interdisant aux homosexuels de figurer dans le matériel pédagogique scolaire ou les émissions de télévision pour les moins de 18 ans. Le capitaine allemand, Manuel Neuer, portait un brassard arc-en-ciel lors d’un match précédent, un acte qui n’a pas été condamné par l’UEFA.

Le drame intense s’est poursuivi une fois que le double programme de matchs de clôture de la soirée dans le groupe F a commencé.

À plusieurs reprises, les places dans le peloton contenant les poids lourds européens France, Portugal et Allemagne, aux côtés des chevaux noirs Hongrie, ont changé de place – ce qui a de lourdes ramifications pour la qualification et l’équipe que chacun des trois premiers affronterait au tour suivant.

La Hongrie a failli éliminer le Portugal de l’Euro 2016 bien avant que l’équipe dirigée par Cristiano Ronaldo ne remporte le trophée, et ils étaient devant l’Allemagne – un résultat qui aurait évincé les triples vainqueurs – pendant près d’une heure après Adam Szalai. Le premier match de la 11e minute a entraîné l’élimination de Die Mannschaft de près.

Kai Havertz de Chelsea a égalisé après 66 minutes, seulement pour Andras Schafer qui a redonné l’avantage à la Hongrie en deux minutes.

Avec seulement six minutes de la fin, Leon Goretzka a égalisé, faisant passer l’Allemagne du bord d’un départ anticipé à une confrontation classique avec de vieux ennemis anglais mardi, inspirant des souvenirs évocateurs des nombreuses collisions colossales entre les pays lors de tournois majeurs.

Pour ne pas être en reste, Cristiano Ronaldo a marqué des pénalités de chaque côté de la pause à Budapest, l’amenant enfin au niveau du record qu’il cherchait depuis si longtemps : le total gigantesque de 109 buts internationaux de la légende iranienne Ali Daei, le plus jamais marqué par un joueur. .

Entre les deux, une autre sous-intrigue euro captivante – l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qui est de retour dans l’équipe de France après une longue absence – a marqué deux fois en moins de cinq minutes, assurant que son équipe a terminé en tête du classement et en tant que seule équipe des quatre. de ne pas goûter à la défaite avec un nul 2-2.

Seuls deux hommes dans l’histoire du football international ont marqué 109 buts :🇮🇷 Ali Daei🇵🇹 Cristiano RonaldoRECORD. ÉGALITÉ. 🤯 pic.twitter.com/TGj51Q1RPF – Squawka Football (@Squawka) 23 juin 2021

La France, tenante de la Coupe du monde, sera la grande favorite pour battre la Suisse à Bucarest lundi, un jour après que le Portugal affrontera la Belgique, l’équipe la mieux classée au monde, lors d’un affrontement titanesque à Séville.

Benzema et Ronaldo se sont embrassés et ont partagé leurs réflexions à la mi-temps et à la fin, mais Benzema a été nommé homme du match après avoir véritablement annoncé son retour sur la scène internationale.

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema s’embrassent avant la mi-temps C’est incroyable ! pic.twitter.com/FyMHtUa7EC – Analyse du Real Madrid (@rmdanalysis) 23 juin 2021

Ronaldo et Benzema ont échangé leurs maillots à la mi-temps pic.twitter.com/EYiLGWDHTO – ESPN FC (@ESPNFC) 23 juin 2021

« Je n’ai jamais douté de moi mais je savais qu’il y avait des attentes de moi de la part du pays », a-t-il confié à TF1. « J’ai réussi à marquer et je vais le savourer avec tout le monde. »

Le milieu de terrain de la France et de Manchester United, Paul Pogba, a déclaré : « Nous sommes satisfait et le plus important était d’être en tête du groupe.

« Nous avons réussi cela dans un groupe qui n’était pas facile. Nous savons que nous devons nous améliorer. »