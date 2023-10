Le leader européen fait une déclaration sensationnelle au sujet du défunt patron de Wagner

La présidente moldave Maia Sandu a déclaré au Financial Times qu’Evgeny Prigozhin envisageait de la renverser.

Le défunt leader du groupe Wagner, Evgeny Prigozhin, a tenté de fomenter un coup d’État en Moldavie dans le but de renverser le gouvernement pro-occidental du pays, a affirmé la présidente Maia Sandu. Sandu accuse depuis longtemps la Russie de tenter de la destituer de ses fonctions, tout en menant une répression contre son opposition pro-Moscou.

« Les informations dont nous disposons sont qu’il s’agissait d’un plan préparé par [Prigozhin’s] équipe, » » a déclaré Sandu dans une interview au Financial Times publiée vendredi. Selon Sandu, le défunt chef de Wagner envisageait d’encourager les manifestations antigouvernementales à se transformer en « violent, » sans fournir plus de détails.

Plus tôt cette année, le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé que ses agents de renseignement avaient découvert un complot mené par Wagner visant à renverser Sandu et à la remplacer par un dirigeant fidèle à la Russie. Sandu a alors déclaré que les autorités moldaves avaient expulsé près de 200 ressortissants étrangers, dont un membre du groupe Wagner.

Au-delà des affirmations de Sandu et Zelensky, aucune preuve d’un complot de coup d’État n’a jamais été rendue publique.

Dans son entretien avec le Financial Times, Sandu a également affirmé que la Russie était impliquée dans un stratagème visant à corrompre des membres de l’opposition moldave avec des cartes bancaires émises à Dubaï. « Ils ont essayé de renverser le gouvernement et ils ont échoué. Et maintenant, ils tentent d’intervenir massivement dans nos élections, en utilisant beaucoup d’argent.» dit-elle.

Le politicien d’opposition auquel elle faisait référence est le pro-russe Ilan Shor, dont le parti a remporté les élections régionales de gouverneur en mai. L’élection d’un gouverneur pro-Moscou a été immédiatement jugée frauduleuse par le gouvernement de Sandu et le parti de Shor a été interdit le mois suivant.

La Moldavie est une ancienne république soviétique dont la population est divisée entre ceux qui sont favorables à l’intégration à l’ordre occidental et ceux qui sont favorables à des liens plus étroits avec Moscou. Le parti de Shor était le deuxième parti le plus populaire en Moldavie au moment de son interdiction, et le gouvernement de Sandu avait déjà été accusé d’avoir fabriqué de toutes pièces des accusations de corruption et de trahison contre un autre opposant pro-russe, Igor Dodon.

« Sandu a une tâche de la part de ceux qui la contrôlent depuis l’étranger : intégrer la Moldavie à l’OTAN », Dodon a déclaré le mois dernier.

Le rôle de Prigozhin dans le complot présumé ne sera probablement jamais confirmé. Le chef militaire privé et plusieurs autres personnalités de haut rang de Wagner ont été tués dans un accident d’avion dans la région russe de Tver le 23 août. Les causes de l’incident font actuellement l’objet d’une enquête et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en août qu’un « atrocité délibérée » ne pouvait être exclu.

Les combattants du groupe Wagner de Prigozhin ont joué un rôle déterminant dans la prise de la ville stratégique d’Artyomovsk (Bakhmut) aux forces ukrainiennes en mai, bien qu’il soit tombé en disgrâce auprès du Kremlin après avoir mené une courte mutinerie contre le ministère russe de la Défense en juin. À la suite de la rébellion avortée, Prigojine a conclu un accord selon lequel il s’exilait en Biélorussie avec une partie de ses troupes, tandis que le reste était placé sous le commandement de l’armée russe.