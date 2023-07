Kelly Hansen, chanteuse principale du groupe de rock Foreigner, est prête à ranger le micro – seulement après la tournée d’adieu du groupe.

Hansen, qui est le chanteur principal de Foreigner depuis 2005, s’est ouvert à Fox News Digital sur les interactions « sauvages » des fans, les tendances de concerts « très dangereuses » et son intégration au groupe après la sortie de Lou Gramm il y a toutes ces années.

« Avec Internet, il y a beaucoup de fous et de fous », a expliqué Hansen. « Et j’ai en quelque sorte abandonné mes réseaux sociaux parce que cela me causait tellement de stress. Parce que j’avais beaucoup de gens qui… disaient que, vous savez, j’étais leur mari ou qu’ils voyageaient aux États-Unis parce que l’imposteur qui a dit que c’était moi leur a dit de voler à Los Angeles pour me rencontrer. Et j’étais tellement stressé par ce genre de choses que ça m’a fait flipper. »

« Les trucs vraiment sauvages ressemblent parfois à des trucs bizarres avec les fans », a-t-il ajouté, avant de préciser qu’il a également eu des interactions « vraiment, vraiment géniales » avec les fans.

FOREIGNER RÉVÈLE COMMENT LEUR MUSIQUE RÉSONNE DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

REGARDER: KELLY HANSEN DE L’ÉTRANGER RAPPELLE LES INTERACTIONS DES FANS « SAUVAGES »

Hansen, ainsi que les autres membres de Foreigner, ont lancé leur tournée d’adieu le 6 juillet à Atlanta, qui se poursuivra jusqu’en 2024. Hansen a pensé que ce pourrait être sa dernière tournée car il a réalisé à quel point le catalogue de chansons est « difficile » à chanter chaque année. .

« J’ai 62 ans et ces [songs] sont dans la fourchette haute et chaque année devient un peu plus difficile, un peu plus difficile, et je dois abandonner un peu plus de quelque chose pour maintenir en quelque sorte mon statu quo », a déclaré Hansen à Fox News Digital.

« Je ne veux pas faire partie de ces groupes qui sortent et font moins de chansons qu’elles ne le devraient », a-t-il ajouté. « C’est très important pour moi. Je ne veux pas sortir avec des cassettes en arrière-plan ou toutes sortes de, vous savez, de faux trucs. »

Au fil des ans, Foreigner a sorti neuf albums studio et vendu plus de 50 millions de disques dans le monde, selon Billboard. Cependant, la clé du succès de Hansen est de connaître vos limites.

« Clint Eastwood a dit : ‘L’homme doit connaître ses limites.’ Et je pense qu’il est très important que vous compreniez vos limites et que votre groupe, votre management et vos agents comprennent que si je dis que je peux faire quelque chose, je peux le faire », a expliqué Hansen. « Si je dis que je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas le faire parce que tout le monde veut que vous en fassiez plus. »

« Ils veulent que vous fassiez plus de spectacles. Ils veulent que vous fassiez plus de jours de suite », a-t-il poursuivi. « Ils veulent que tu fasses quelque chose. » Le chanteur de rock a souligné qu’il est important de se connaître et de savoir quand mettre le pied à terre lorsqu’il s’agit de protéger sa voix.

FOREIGNER ANNONCE UN CONCERT D’Adieu À PARTIR DE JUILLET 2023

La dernière tournée de Foreigner est accompagnée d’un album collector, « FAREWELL – The Very Best Of Foreigner ». L’album contient des chansons produites par Mick Jones avec Jeff Pilson et seuls 5 000 albums ont été réalisés.

Pour Hansen, le public va lui manquer mais aussi la « camaraderie » qu’il a bâtie avec ses collègues musiciens étrangers. Il est rejoint par Jones, Pilson, Michael Bluestein, Bruce Watson, Chris Frazier et Luis Maldonado. Jones est le seul membre original du groupe.

« Nous apprécions la compagnie les uns des autres », a déclaré Hansen. « Nous avons tous fait le tour du pâté de maisons à quelques reprises. Nous comprenons tous à quel point c’est une opportunité incroyable, et nous en sommes tous très, très reconnaissants. Nous ne l’avons donc pas perdu. »

« Nous nous amusons beaucoup ensemble », a-t-il ajouté, avant de noter que la « partie la plus difficile » de mettre fin à leur temps ensemble est de savoir comment ils ne se verront pas autant.

Avant que Hansen ne rejoigne Foreigner, Gramm était le chanteur principal. L’ancien membre du groupe est parti en 2003 après un conflit continu avec Jones. Cependant, Gramm a rejoint Hansen et le groupe de rock sur scène à plusieurs reprises, y compris les spectacles du 40e anniversaire en 2017 et 2018.

REGARDER: LE FRONTMAN ÉTRANGER KELLY HANSEN DIT QU’IL A PRIS « BEAUCOUP DE MOIS » POUR SE SENTIR COMME IL L’A FAIT APRÈS AVOIR REJOINT LE GROUPE EN 2005

Hansen, qui fait partie de l’industrie de la musique depuis près de 50 ans, était un musicien établi lorsqu’il a sauté le pas et a rejoint le groupe.

« En entrant… je n’ai pas perdu de vue que je devais avoir une discussion avec moi-même, en gros, j’ai dit: » Vous savez, certaines personnes ne vont pas vous creuser, et vous devez être préparé. Êtes-vous prêt pour ce?’ Et j’ai dit: « Oui, je le suis » », se souvient Hansen.

« Et je me suis dit: » Tu sais, tu n’as pas pris la route depuis près de 15 ans. Es-tu prêt à prendre la route et à faire ça? Et j’ai dit : « Oui ». Et je savais qu’avec mon expérience, je saurais prendre soin de moi et faire ça. Donc, j’ai dû en quelque sorte avoir cette conversation avec moi-même sur le fait que tout votre monde allait changer. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Avant de rejoindre Foreigner en 2005, Hansen ne voyageait pas, mais restait à la maison pour travailler sur la production, l’ingénierie, le développement d’artistes et l’écriture de chansons.

« À un moment donné, vous devez avoir confiance en vous pour dire: » Je pense que je peux le faire. Je pense que je peux livrer ces chansons de la manière dont elles doivent être livrées. Et vous devez avoir confiance en vous pour sauter de cette falaise et saisir cette chance. »

Hansen a admis qu’il lui a fallu « plusieurs mois » pour se sentir musicalement à l’aise dans les chansons malgré les « très bons retours » en tant que chanteur de Foreigner presque tout de suite. « Il faut un certain temps pour vraiment entrer dans la peau des chansons et là où vous avez l’impression de vraiment les comprendre. »

REGARDER : LE FRONTMAN DE FOREIGNER EXPLIQUE POURQUOI LA NOUVELLE TENDANCE DE CONCERT EST « TRÈS DANGEREUSE »

Tout au long de ses années sur la route, Hansen a fait face à la tendance de concert de plus en plus populaire consistant à lancer des objets sur les artistes. Le chanteur a expliqué à Fox News Digital pourquoi c’est « très dangereux ».

« Lorsque vous êtes sur scène et que vous avez un projecteur sur vous, cela vous aveugle », a déclaré Hansen. « Vous ne pouvez pas voir le public. Donc, vous ne pouvez rien voir qui vient vers vous. C’est très, très dangereux. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hansen se souvient s’être fait jeter sur lui des canettes de bière pleines non ouvertes alors qu’il était sur scène. « C’est difficile parce que… au mieux, je peux voir quelque chose à la dernière minute quand ça passe sous les projecteurs. » Il a qualifié cette tendance de « train en marche » dans lequel les gens veulent juste s’embarquer sans penser à l’artiste qu’ils blessent, « soi-disant quelqu’un… ils sont là pour voir ».