Le leader espagnol envisage d’accorder l’amnistie à des milliers de séparatistes catalans afin de rester au pouvoir

BARCELONE, Espagne (AP) — Le comptable de Barcelone, Oriol Calvo, a enfreint la loi lorsqu’il a été arrêté en 2019 lors d’une manifestation de masse des partisans de l’indépendance de la Catalogne vis-à-vis de l’Espagne, qui a tourné à la violence. Un tribunal l’a reconnu coupable de troubles à l’ordre public et de comportement agressif envers un policier – des infractions qu’il nie.

Ce jeune homme de 25 ans fait partie des milliers de citoyens ordinaires qui ont été confrontés à des problèmes juridiques pour leur rôle, souvent minime, dans la tentative de sécession illégale de la Catalogne qui a amené l’Espagne au bord de la rupture il y a six ans.

Calvo espère désormais que sa condamnation et celle de nombreux autres seront effacées si le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sánchez, donne suite et accorde une amnistie radicale aux séparatistes en échange de l’aide des partis politiques de leur mouvement pour former un nouveau gouvernement à Madrid.

La peine de Calvo de 18 mois a été suspendue puisqu’il s’agissait de sa première infraction, mais cela reste une tache sur son casier judiciaire et a affecté sa volonté de participer à la politique. Il a arrêté de participer aux rassemblements pour l’indépendance, craignant que cela ne complique sa situation juridique. Il se sentait aussi trahi.

« Je suis devenu très amer », a déclaré Calvo. « Je me suis senti trahi par le système judiciaire, mais j’ai aussi pensé à tous les efforts que le mouvement avait déployés dans la lutte pour l’indépendance et qui ne nous avaient menés nulle part. »

Sánchez, qui a gracié plusieurs dirigeants du mouvement dans le passé, affirme que l’amnistie sera positive pour l’Espagne car elle réduira davantage les tensions en Catalogne. Pourtant, personne ne doute qu’il le fait uniquement par nécessité politique, étant donné les divisions que suscite le mouvement indépendantiste catalan, tant en Catalogne que dans le reste de l’Espagne.

Lors des élections nationales de juillet, aucun parti n’a obtenu la majorité absolue et Sánchez avait besoin du soutien de plusieurs petits partis pour rester au pouvoir. Parmi eux figurent deux partis catalans pro-sécession qui ont mené la tentative infructueuse de sécession de 2017 et qui se retrouvent désormais à détenir les votes clés au Parlement dont Sánchez a besoin.

S’ils ont la possibilité de jouer les faiseurs de rois, les deux partis séparatistes utilisent leur influence. Ils ont fait une loi d’amnistie comme condition préalable au soutien de Sánchez.

L’horloge tourne déjà. Sánchez a jusqu’au 27 novembre pour former un gouvernement, sinon de nouvelles élections auront lieu en janvier.

Sánchez et son parti socialiste de centre-gauche ont tenté de rester aussi discrets que possible sur la question de l’amnistie, mais le leader a reconnu que des négociations étaient en cours avec les partis catalans, dont celui dirigé par l’ancien dirigeant régional de Catalogne en fuite, Carles. Puigdemont, qui a fui l’Espagne pour la Belgique après l’échec de son rêve de créer un nouvel État dans le nord-est de l’Espagne.

La justice espagnole tente toujours d’obtenir l’extradition de Puigdemont. Étant donné que Puigdemont est considéré par de nombreux Espagnols comme un ennemi de l’État, tout accord qui pourrait lui bénéficier est politiquement toxique.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Barcelone le 8 octobre contre une éventuelle amnistie, signe du danger que court Sánchez.

Une amnistie « serait honteuse parce que l’Espagne ne peut pas être gouvernée par des gens qui veulent se séparer du pays », a déclaré Pablo Seco, 23 ans, ingénieur aéronautique présent au rassemblement.

Pour Montserrat Nebrera, professeur de droit constitutionnel à l’Université internationale de Catalogne, les négociations entre Sánchez et les dirigeants séparatistes sont une « galerie des glaces » dans laquelle les deux parties tentent de donner l’impression qu’elles ont le dessus, alors qu’en réalité elles ont besoin l’une de l’autre. .

« Pedro Sánchez a besoin que la loi d’amnistie soit adoptée pour pouvoir obtenir les quatre voix qui lui manquent », a déclaré Nebrera à l’AP. « Mais les sécessionnistes doivent également montrer à leur peuple qu’ils ne souhaitent pas seulement sauver la vie de leurs dirigeants… mais aussi de ceux qui ont désobéi aux autorités ou endommagé des biens publics et dont les sanctions, même si elles ne sont pas énormes, ont grandement compliqué leur vie. vies. »

Le parti conservateur espagnol, qui a perdu sa tentative de former un gouvernement le mois dernier, critique déjà Sánchez pour ce qu’il décrit comme la vente de l’Espagne pour rester au pouvoir. L’ancien Premier ministre socialiste Felipe González a également déclaré que l’amnistie n’était pas justifiée.

L’Espagne a accordé une large amnistie lors de sa transition vers la démocratie après la mort du dictateur Francisco Franco en 1975. Mais les experts juridiques sont divisés sur la constitutionnalité d’une amnistie pour les séparatistes catalans.

L’organisation catalane indépendantiste Omnium Cultural estime qu’une amnistie devrait bénéficier à quelque 4 400 personnes supplémentaires, pour la plupart des fonctionnaires mineurs et des citoyens ordinaires qui ont contribué à l’organisation d’un référendum illégal en 2017 ou ont participé, comme Calvo, à des manifestations qui ont mal tourné.

Mais Omnium et les deux partis séparatistes catalans affirment qu’ils veulent bien plus qu’une simple table rase pour les personnes en conflit avec la loi : ils veulent que les termes de l’amnistie établissent un prétexte juridique pour que la Catalogne tienne éventuellement un référendum contraignant et autorisé sur l’indépendance.

« Pour nous, l’amnistie n’est pas la solution au conflit, c’est le point de départ à partir duquel le conflit peut commencer à se résoudre », a déclaré Xavier Antich, président d’Omnium Culturel.

Cette situation de faillite pourrait toutefois courir le risque de détruire l’ensemble de l’opération, ainsi que de laisser des personnes comme Calvo dans le pétrin.

« Ils ont déjà essayé d’autoriser un référendum et cela n’a pas fonctionné », a déclaré Calvo. « Je pense donc qu’essayer d’imposer quelque chose dont nous savons qu’il ne se produira pas est inutile et pourrait faire dérailler les pourparlers d’amnistie. »

___

Le vidéojournaliste Hernán Muñoz a contribué à ce reportage.

Joseph Wilson, Associated Press