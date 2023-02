Le leader écossais Nicola Sturgeon confirme sa démission

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a démissionné.

Une élection aura lieu pour remplacer Sturgeon à la tête du Parti national écossais.

Sturgeon est devenu le leader du SNP depuis 2014.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a confirmé mercredi sa démission surprise, annonçant qu’une élection aurait lieu pour la remplacer à la tête du Parti national écossais (SNP).

Bien qu’elle ait exclu d’arrêter de fumer il y a moins d’un mois, elle a déclaré aux journalistes: “Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que ce moment est maintenant venu.”

Sturgeon, 52 ans, est devenu le chef du Parti national écossais (SNP) au pouvoir à la suite de son référendum sur l’indépendance de 2014, lorsque le pays a voté à 55% contre 45% pour rester dans le Royaume-Uni.

Elle a mené son parti à un succès retentissant lors des élections britanniques de 2015, remportant 56 des 59 sièges en Écosse et l’établissant comme le troisième plus grand parti de Grande-Bretagne, avant de conserver le contrôle du parlement décentralisé lors d’élections plus récentes.

Mais elle s’est récemment retrouvée mêlée au gouvernement londonien du Premier ministre Rishi Sunak et à certains de ses propres électeurs à propos d’un projet de loi sur la reconnaissance du genre et Londres a bloqué la voie à un autre référendum sur l’indépendance.

La BBC a cité une source proche de Sturgeon disant :

Le SNP de Sturgeon a subi un coup dur en novembre lorsque la plus haute cour du Royaume-Uni a décidé que son gouvernement écossais ne pouvait pas organiser un deuxième référendum sans l’approbation du parlement britannique.

Les gouvernements conservateurs successifs à Londres ont déclaré que le référendum de 2014 était une décision unique dans une génération et qu’il ne pouvait pas être répété si tôt.

*Rapports supplémentaires par Reuters