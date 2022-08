Le leader du Parti travailliste licencié prévient que Starmer risque d’être «renversé» par la crise du coût de la vie

Un député travailliste limogé par Keir Starmer après avoir mené des interviews télévisées depuis une ligne de piquetage a averti que le chef du parti risquait d’être “époustouflé” par son incapacité à prendre des mesures énergiques contre la crise du coût de la vie.

Écrire dans L’indépendantSam Tarry a déclaré que Starmer ne peut pas mener les travaillistes à la victoire électorale contre un nouveau Premier ministre conservateur à moins que les travailleurs ne croient qu’il “se tient à leurs côtés” face à la flambée des prix et à la baisse du niveau de vie.

Le parti devrait soutenir les revendications des travailleurs pour des augmentations de salaire afin de suivre le rythme de l’inflation, a-t-il déclaré.

Et il a déclaré qu’avec des factures énergétiques moyennes qui devraient dépasser 3 500 £ par ménage, le parti travailliste devrait proposer des solutions audacieuses, telles qu’un congé de type pandémique pour les ménages à faible revenu, des taxes sur les bénéfices excédentaires des compagnies pétrolières, un prix plus dur plafonnement ou nationalisation des entreprises d’électricité.

“Il n’y a pas de chemin facile vers le gouvernement pour nous, mais si nos gens ne nous voient pas combattre à leurs côtés aujourd’hui, ils ne mettront pas Keir Starmer à Downing Street demain”, a-t-il averti.

Le limogeage de M. Tarry en tant que ministre fantôme des Transports après avoir rejoint les membres du syndicat ferroviaire RMT sur une ligne de piquetage de grève le mois dernier a provoqué une onde de choc dans le mouvement travailliste.

Sir Keir avait averti les députés de ne pas se joindre aux piquets de grève. Mais son bureau insiste sur le fait que le député d’Ilford South, qui est le partenaire de la dirigeante adjointe travailliste Angela Rayner, a été limogé pour avoir “inventé une politique sur le sabot” dans des interviews diffusées et non pour s’être tenu aux côtés des grévistes.

La secrétaire de mise à niveau de l’ombre, Lisa Nandy, a jusqu’à présent échappé à des mesures disciplinaires pour avoir rendu visite à des membres grévistes du Syndicat des travailleurs de la communication sur une ligne de piquetage.

Aujourd’hui, M. Tarry, un ancien responsable syndical qui a travaillé sur la campagne à la direction de Jeremy Corbyn en 2016, a insisté sur le fait qu’il avait raison de “défendre les travailleurs” en montrant son soutien aux cheminots en grève.

“Je l’ai fait parce qu’à une époque d’aggravation de la crise nationale, ce sont les syndicats qui défendent les travailleurs – et le parti travailliste doit être le parti qui se tient à leurs côtés, partout où ils défendent leur niveau de vie”, a-t-il écrit.

« Ce n’est pas le moment pour le parti travailliste de se retourner contre ses propres partisans et contre le peuple que le parti a été créé pour défendre. Il n’est pas trop tard pour que les dirigeants changent de cap, mais je crains que, dans l’état actuel des choses, ils ne soient simplement renversés par l’ampleur de la crise du coût de la vie.

Avec des pics de prix entraînés par la flambée des bénéfices des entreprises et non par une augmentation des salaires, les travailleurs sont “tout à fait dans leur droit” de prendre des mesures pour maintenir la valeur réelle de leurs salaires, et les travaillistes devraient les soutenir, a-t-il déclaré.

M. Tarry a déclaré que, depuis que le chancelier Rishi Sunak avait volé la politique travailliste d’une taxe exceptionnelle sur les sociétés énergétiques lors d’un revirement majeur en mai, le parti n’avait pas présenté de nouvelles propositions pour contrer l’escalade de la crise du coût de la vie.

Les travaillistes réclament depuis l’année dernière la suppression de la TVA de 5% sur les factures énergétiques domestiques. Mais M. Tarry a déclaré qu’un plan plus ambitieux était maintenant nécessaire.

Cela devrait inclure la demande d’un programme de type congé pour soutenir les 40% des ménages les moins aisés, pour un coût estimé à environ 30 milliards de livres sterling – à peu près équivalent aux réductions d’impôts offertes par la chef de file conservatrice Liz Truss – a-t-il déclaré.

Et avec des compagnies pétrolières comme Shell et BP enregistrant des bénéfices records, il a déclaré que les travaillistes ne devraient pas hésiter à les cibler pour obtenir des recettes fiscales supplémentaires pour financer ce soutien.

“Lorsque les entreprises gagnent de l’argent grâce à l’instabilité et aux crises, nous ne devrions pas avoir peur de l’appeler par son nom : le profit”, a écrit M. Tarry. “Tax Justice UK a déclaré qu’une taxe équitable sur les bénéfices excédentaires des compagnies pétrolières rapporterait 13 milliards de livres sterling au gouvernement.”

À plus long terme, il a déclaré que les travaillistes devraient appeler à une réforme du plafonnement des prix de l’énergie, pour l’aligner davantage sur les programmes de pays comme la France, où Emmanuel Macron plus tôt cette année, la facture d’électricité restreinte s’élève à 4% à un moment où Les consommateurs britanniques faisaient face à des augmentations de 54 %.

Et il a ajouté que le parti travailliste n’avait “aucune excuse” pour ne pas plaider en faveur de la prise en charge publique d’une partie ou de la totalité de l’industrie énergétique privatisée afin de garantir un accord équitable pour les entreprises et les ménages.

Le fait de ne pas présenter un plan audacieux maintenant coûtera cher aux travaillistes lors des élections prévues en 2024, en particulier si le nouveau Premier ministre conservateur agit rapidement après son entrée en fonction en septembre, a-t-il averti.

“Le travail risque d’être laissé pour compte, de la même manière que lorsque Rishi Sunak a introduit sa propre taxe sur les bénéfices exceptionnels sur l’énergie”, a écrit M. Tarry. « Quelles idées sur la gestion de la crise le Parti travailliste a-t-il avancées depuis ?

« Les syndicats doivent se rappeler pourquoi ils ont été créés et pour qui. Il est temps que le parti fasse ce qu’il devrait toujours faire : se tenir aux côtés des travailleurs en temps de crise.

“Il n’y a pas de chemin facile pour revenir au gouvernement pour nous, mais si nos gens ne nous voient pas combattre à leurs côtés aujourd’hui, ils ne mettront pas Keir Starmer à Downing Street demain.”