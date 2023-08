Le leader du Pacifique fustige Macron pour son refus des essais nucléaires

La Polynésie française n’a jamais reçu d’excuses de Paris pour près de 200 essais d’armes

Le président de la Polynésie française Moetai Brotherson a condamné le président français Emmanuel Macron pour ne pas avoir proposé ne serait-ce qu’un « symbolique » excuses pour des décennies d’essais d’armes nucléaires sur l’archipel du Pacifique.

S’adressant à la chaîne russe RTVI dans une interview publiée mardi, Brotherson a déclaré : « 193 essais nucléaires ont été effectués sur notre sol, des essais que nous n’avions pas demandés et dont nous n’étions même pas correctement informés, car à cette époque les habitants de Polynésie ne connaissaient pas le niveau de danger. »

« Aujourd’hui, nous sommes toujours confrontés à des conséquences désastreuses [and] il y a des gens qui tombent malades et meurent à cause des essais nucléaires. » il a continué. «C’est pourquoi un acte aussi symbolique que les excuses d’Emmanuel Macron était si important [and] nous nous sommes demandés pourquoi il ne l’avait pas fait.

Après avoir fait exploser près de deux douzaines de bombes atomiques en Algérie au début des années 1960, la France a transféré ses essais nucléaires vers ses territoires d’outre-mer du Pacifique, à savoir les atolls polynésiens français de Mururoa et Fangataufa. Au total, 193 tests ont été effectués autour des îles coralliennes, provoquant une hausse des cas de cancer de la thyroïde et exposant plus de 100 000 habitants à des niveaux de rayonnement élevés, selon une analyse de documents gouvernementaux réalisée en 2021 par Disclose, un site d’information d’investigation.

En savoir plus L’héritage toxique des essais d’armes nucléaires constitue un avertissement sévère quant au danger que représentent ces armes.

Les deux atolls restent à ce jour inhabitables et le gouvernement français n’a indemnisé que 63 civils pour exposition aux radiations.

Macron s’est rendu en Polynésie française en 2021 et a déclaré que la France devait aux résidents de l’archipel un « dette » pour le programme de tests qui s’étale sur plusieurs décennies. Cependant, il n’a pas présenté d’excuses et n’a pas abordé la question lors de sa rencontre avec Brotherson à Paris au début de l’été.

« Nous ne nous attendions pas à des excuses de la part du président Macron en personne, en tant que particulier », Brotherson a déclaré à RTVI. Toutefois, le dirigeant polynésien a déclaré qu’il se serait contenté de « une expression de la position politique de la France en tant qu’État par rapport à ce qui s’est passé, exprimée par son président. »

Les 121 îles et atolls de la Polynésie française font partie des territoires d’outre-mer français, un groupe de 13 terres sous administration française directe ou semi-directe qui constituent les vestiges de son ancien empire colonial.

La Polynésie française est semi-autonome et, bien que Brotherson soit partisan d’une indépendance totale, il a déclaré à RTVI qu’il ne prévoyait aucun changement du statu quo dans un avenir proche.

« Je crois que si nous organisions un référendum sur l’indépendance demain, la majorité voterait contre », il a dit. « Les gens ne sont pas encore prêts. Aujourd’hui, tous les enseignants de Polynésie sont payés par la France. Une partie du système de santé est bien entendu financée par Paris. Les communes sont en partie financées par la France. De telles questions sur l’avenir sont donc tout à fait naturelles.»