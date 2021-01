WASHINGTON (AP) – L’opposition républicaine à la destitution du président Donald Trump a commencé à s’effondrer aux échelons supérieurs du parti mardi alors que la chef du GOP à la Chambre n ° 3 a déclaré qu’elle voterait pour destituer Trump.

«Il n’y a jamais eu une plus grande trahison par un président des États-Unis de son bureau et de son serment à la Constitution», a déclaré la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Dans un communiqué qui, sans être inattendu, a secoué le Congrès en tant que législateurs. préparé pour un vote mercredi à la Chambre. Avec les démocrates à la tête de cette chambre, un vote destituant Trump pour une deuxième fois sans précédent semblait certain.

Plus inquiétant pour un président qui s’accroche à sa dernière semaine de mandat, le New York Times a rapporté que le leader influent de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pensait que Trump avait commis une infraction impénétrable et était heureux que les démocrates agissent contre lui.

Citant des personnes non identifiées familières avec la pensée influente du républicain du Kentucky, le Times a rapporté que McConnell pense qu’une action contre Trump aidera le GOP à forger un avenir indépendant du président chaotique et qui divise.

McConnell pense que le comportement de Trump avant l’attaque de la semaine dernière contre le Capitole par des partisans furieux de Trump a coûté aux républicains leur majorité au Sénat lors de deux scrutins en Géorgie, a rapporté le journal. C’est un sentiment partagé par de nombreux républicains à propos de Trump, qui, plutôt que de se concentrer sur le renforcement des deux sénateurs du GOP en exercice, a passé les dernières semaines de leur campagne à réciter son faux récit selon lequel sa propre réélection a été ruinée par la fraude électorale démocrate.

McConnell serait en colère contre le président à propos de l’insurrection au Capitole et des deux défaites en Géorgie qui ont coûté au parti sa majorité au Sénat, selon un républicain ayant obtenu l’anonymat pour discuter de la situation.

Cheney, fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, s’est heurtée à Trump et aux républicains d’extrême droite au fil des ans sur des questions telles que le port d’un masque facial et le retrait des troupes de Syrie. Elle est respectée par les conservateurs traditionnels et est l’une des rares stars féminines du GOP.

« Tant mieux pour elle d’avoir honoré son serment d’office », a déclaré la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, aux journalistes interrogée sur la décision de Cheney. « Est-ce que plus de républicains honoreraient leurs serments. »

Le serment des législateurs comprend un vœu de défendre la Constitution «contre tous les ennemis, étrangers et nationaux».

Les représentants Adam Kinzinger, R-Ill., Un vétéran de l’armée de l’air, et John Katko, RN.Y., un ancien procureur fédéral, sont devenus les premiers législateurs de base du GOP à dire qu’ils voteraient pour destituer Trump.

La Chambre votera sur un article de destitution accusant Trump d’incitation à l’insurrection pour avoir aiguillonné une foule pro-Trump qui a franchi les lignes de police dans le Capitole mercredi dernier, perturbant le comptage cérémoniel des votes électoraux par les législateurs qui ont scellé la défaite de Trump, laissant cinq dommages morts et étendus.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le président des États-Unis a rompu son serment et incité à cette insurrection », a déclaré Kinzinger dans un communiqué sur Trump, qu’il a critiqué à plusieurs reprises au fil des ans. Kinzinger a ajouté si Trump incite l’insurrection »contre le Congrès« n’est pas digne de mise en accusation, alors qu’est-ce qu’une infraction répréhensible? »

« Permettre au président des États-Unis d’inciter à cette attaque sans conséquence est une menace directe pour l’avenir de notre démocratie », a déclaré Katko dans un communiqué. «Pour cette raison, je ne peux pas rester sans agir» et soutenir la destitution.

Dans des remarques à ses partisans devant la Maison Blanche avant qu’ils ne se dirigent vers le Capitole, Trump leur a dit que « c’est le moment de la force », ajoutant: « Nous devons nous débarrasser des faibles membres du Congrès », les décrivant comme « la Liz Cheneys du monde. »

Les républicains ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que peut-être 10 législateurs de la maison du GOP rompent les rangs et votent avec les démocrates pour destituer Trump, et une nette majorité de républicains semble susceptible de le soutenir.

Mais Trump ne s’est peut-être pas aidé mardi. Lors de sa première apparition publique depuis l’attaque du Capitole, il n’a pris aucune responsabilité pour son rôle en poussant ses partisans et a ajouté à tort: ​​ »Les gens pensaient que ce que j’avais dit était tout à fait approprié. »

Le leader parlementaire de la minorité, Kevin McCarthy, R-Californie, a déclaré à ses collègues qu’il pensait que destituer Trump serait une erreur, mais n’a pas exclu de le censurer ou de prendre d’autres mesures. Les dirigeants du GOP de la Chambre disent qu’ils ne presseront pas leurs collègues sur la façon dont ils voteront mercredi.

Dans son article, le Times n’a pas dit comment McConnell voterait lors d’un procès au Sénat pour condamner Trump. Une telle conclusion entraînerait généralement la destitution d’un président, mais dans ce cas, il semble peu probable qu’un procès puisse être tenu et conclu avant le 20 janvier, lorsque le démocrate Joe Biden sera inauguré pour le remplacer.

McConnell a été le moteur qui a conduit les personnes nommées par la Cour suprême de Trump et de nombreux autres candidats à la magistrature fédérale à traverser la chambre. Bien qu’il critique rarement Trump, il recourt souvent au silence lorsqu’il est pressé par des journalistes sur certaines des déclarations les plus scandaleuses de Trump et leur relation n’a jamais semblé chaleureuse.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que McConnell et Trump se sont entretenus pour la dernière fois à la mi-décembre.

Les rédacteurs d’Associated Press Zeke Miller et Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport.