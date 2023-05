Le leader du championnat Max Verstappen minimise l’importance de la victoire au GP de Monaco

Max Verstappen a ignoré le prestige du Grand Prix de Monaco jeudi et a déclaré qu’il déplorait la décision des motoristes Honda de passer de son équipe Red Bull à Aston Martin en 2026.

Le double champion du monde en titre et premier leader de la course au titre de cette année, a déclaré aux journalistes que le Grand Prix de Monaco était la course la plus difficile de la saison, mais pas plus précieuse que les autres.

« Pour nous, oui, c’est le plus difficile à gagner, probablement », a-t-il expliqué. « Et surtout si vous avez un revers en qualifications, mais nous verrons.

« Je veux gagner, bien sûr, mais vous n’obtenez plus de points ici parce que c’est Monaco. Donc, vous faites ce que vous pouvez, puis vous faites vos valises et vous vous préparez pour le prochain.

Après trois victoires lors des cinq premières courses cette année, le Néerlandais devance son coéquipier Red Bull Sergio Perez, vainqueur de Monaco l’an dernier, de 14 points d’avance sur la 80e course de dimanche du concours classique du circuit urbain méditerranéen.

Le Mexicain Perez, qui a gagné à Jeddah et Bakou cette année, s’est forgé une réputation de spécialiste de la piste de rue et souhaite réussir à nouveau ce week-end à endosser son défi à Verstappen pour la couronne des pilotes.

« Sur de tels circuits, il faut être très fort en course », a-t-il déclaré. « Très fort avec la pression et capable de la gérer. Vous n’êtes pas capable de faire des erreurs – vous ne pouvez pas vous en sortir.

« Je pense que j’ai probablement plus de confiance que d’autres le jour de la course sur ces pistes, mais en fin de compte, j’ai gagné à Bakou au rythme pur, donc peu importe si c’est un circuit urbain ou un circuit permanent.

« Et si je peux le faire à Bakou, je peux le faire n’importe où. »

Honda « malheureuse »

Verstappen était clairement déçu de la décision de Honda de réintégrer la Formule 1 en tant que fournisseur exclusif et officiel de moteurs complets, ne s’étant retiré de cette position avec Red Bull qu’en 2021.

Red Bull a depuis mis en place sa propre section d’unités de puissance et a déjà accepté de s’associer à Ford dans le développement du moteur 2026.

Cependant, Verstappen a déclaré que c’était « malheureux, la façon dont tout cela s’est passé », se référant à son sentiment de perte après s’être enthousiasmé pour les traditions de course de Honda dans le passé.

« Il y a quelques années, ils ont dit qu’ils allaient arrêter, alors Red Bull a créé sa propre division de moteurs, mais ils ont ensuite dit » non, nous continuons « .

« C’est un peu dommage, je dirais, de les voir passer chez Aston Martin. »

Il a ajouté que « nous sommes tous très excités par ce qui va se passer avec Ford » mais a concédé qu’Aston Martin allait avoir un « super moteur ».

Il a également soutenu la décision de Mercedes cette semaine d’amener sa voiture avec un package fortement mis à jour à Monaco, à la suite des inondations en Italie où le Grand Prix d’Émilie-Romagne du week-end dernier a été annulé.

« Pour moi, je le mettrais toujours sur la voiture dès que possible plutôt que de le laisser au garage », a-t-il déclaré, répondant aux suggestions selon lesquelles Monaco pourrait ne pas être un circuit approprié pour tester autant de nouvelles pièces.

« Mais il est vraiment difficile de savoir à quoi s’attendre de Mercedes maintenant. »

Verstappen a également balayé les rumeurs liant le septuple champion Lewis Hamilton à un déménagement chez Ferrari.

« Ce n’est pas mon problème, dit-il. « C’est la décision de Lewis. Je pense qu’il est vraiment heureux chez Mercedes. Ils ont beaucoup gagné.

« Mais peut-être que c’est bon pour lui car cela augmente un peu le prix chez Mercedes. »

