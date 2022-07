Le leader du BTS, RM, reçoit un cri sincère du rappeur coréen-américain Jessi et nous nous demandons ce qui se prépare entre les deux [Watch Video]

La renommée de BTS est telle qu’il ne fait aucun doute que le groupe K-Pop est de loin non seulement l’un des groupes de musique les plus populaires à l’heure actuelle, mais aussi parmi les plus emblématiques de tous les temps, avec Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook, V, Suga et RM (ce sont les membres du BTS pour les non-initiés) jouissant d’une renommée, de fans et d’un impact qui transcende toutes les populations ethniques, culturelles et géographiques que nous connaissons. Ainsi, il n’est pas surprenant que ARMÉE (c’est ce que Fans de BTS le monde entier se réfèrent à eux-mêmes comme) ne peuvent pas en avoir assez BTS et assurez-vous de vous tenir au courant de chaque petit développement concernant le groupe. Voici une mise à jour sur JHopele premier aperçu de sa chanson More from Jack in the Box.

J-Hope dévoile le premier look de More de son album solo Jack in the Box

J-Hope des icônes de la pop du 21e siècle BTS vient de révéler les premières photos teasers pour SUITE de son prochain album solo, Jack dans la boîte. MORE devrait être disponible sur les services de musique numérique le 1er juillet avant les autres morceaux de l’album. Les photos teasers de MORE reflètent le message de la chanson, visuellement mis en valeur avec la personnalité et les couleurs uniques de J-Hope. Sur les photos, J Espoir est représenté portant des tenues noires avec une coiffe et des chaussures avec un motif Pierrot. Découvrez les photos ci-dessous :

Kim Taehyung alias V laisse tomber la meilleure réaction sur le look de J-Hope

À propos de More et Jack in the Box

Le premier single MORE est l’un des morceaux phares de Jack In The Box. La chanson est censée envoyer un message important que l’artiste veut “montrer au monde à quel point il a grandi”. Jack In The Box donne voix aux aspirations de J-Hope à briser le moule et à se développer davantage. Les morceaux restants de l’album seront également disponibles sur les services de musique numérique le 15 juillet. Dans le cadre de ses nouvelles tentatives, J-Hope sortira son album solo via Weverse Albums le 29 juillet. L’application Weverse Albums permet aux utilisateurs de télécharger l’album, des photos et plus encore via un code QR.