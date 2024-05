Le leader du BTS, RM, est un titan pop inquiet dans « Right Place, Wrong Person »

« J’ai été brisé et ensuite reconstitué tant de fois », RM, leader du BTS. dit à la marque de mode 032c lors de sa dernière interview avant de s’enrôler dans l’armée coréenne l’année dernière. « J’ai réalisé que la personne que je pense être n’existe pas vraiment. » Sur son deuxième album solo enivrant, RM approfondit ce dilemme existentiel, interrogeant la relation entre son moi conquérant du monde et le « jeune homme ordinaire nommé Kim Namjoon » qu’il serait s’il n’avait pas emprunté le chemin de la pop star.

Le parcours lyrique de RM est rendu encore plus époustouflant par la musique créée par RM et ses collaborateurs, dont San Yan du collectif K-hip-hop Balming Tiger et le duo de Dallas DOMi et JD Beck. S’appuyer sur la palette sonore des débuts solo de RM en 2022 Indigo, Bon endroit, mauvaise personne est teinté de psychédélisme et émouvant, l’intense auto-interrogation de ses paroles équilibrée par une musique qui ressemble à une invitation à de nouvelles explorations.

« Right People, Wrong Place » démarre l’album sur une note méfiante, RM retournant les quatre mots du titre comme si la bonne combinaison d’entre eux révélerait une vérité fondamentale tandis que des synthés claustrophobes se rapprochent de lui. À partir de là, RM s’implique ; « Nuts », qui pivote sur une basse robo-funk éclatée, trouve RM dans un mode séducteur stop-start, luttant entre vouloir quelqu’un et se sentir déprimé par l’amour, tandis que « Domodachi », qui présente une assistance du MC britannique Little Simz, représente RM et ses amis serrant les rangs, avec une boucle de bois insistante et un riff de guitare furieux faisant office de facto de portes de club-house.

Tendance

Même les chansons les plus optimistes dégagent un sentiment de malaise. « Heaven » a des guitares vaporeuses et une ligne de basse régulièrement résonante qui masquent son malaise ; « Prends mon paradis/Oh, tu n’es pas invité/Va prendre ton couteau/Et regarde-moi m’effondrer », chante-t-il en choeurs ooh et ahh autour de lui, transformant l’idée de capitulation en quelque chose d’étonnamment beau. « PERDU! » est plein d’entrain avec un crochet doux et collant, mais les proclamations de libération de RM sont contrées par des aveux selon lesquels il se sent « seul comme de la merde » et s’inquiète du fait qu’il « n’aimera jamais tant que je suis déprimé ». La collaboration de Moses Sumney « Autour du monde en un jour » est stupéfiante, s’épanouissant d’un duo serré accompagné d’une guitare acoustique dans une soul de chambre glitcheuse avant de prendre son envol dans un funk-rock féroce, RM affrontant tous les arrivants (y compris le « numérique » créateurs de tendances ») alors qu’il prend le micro et lance le gant.

« Je suis une personne qui a tellement de saleté, de crasse, d’amour, de gentillesse et de considération en moi que j’ai l’impression que je deviendrais fou si je ne le faisais pas sortir franchement, dans le monde, d’une manière ou d’une autre », a déclaré RM. 032c l’année dernière. Bon endroit, mauvaise personne se débat avec les dualités intérieures et extérieures que RM voit et ressent chaque jour de manière fascinante, sa quête de sens couplée à une musique aussi intensément curieuse que l’homme qui la crée.