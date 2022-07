Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, pose avec son vélo Tod’s x Colnago en édition limitée ; son prix correspond à celui d’une voiture Volkswagen

Le leader du BTS RM alias Kim Namjoon est le seul du septuor à ne pas savoir conduire. Mais il aime son vélo. RM alias Kim Namjoon utilise son vélo pour se déplacer du travail à la maison. Les jours de pluie, il prend les transports en commun. Mais vivre une vie simple ne signifie pas qu’elle est bon marché. Après tout, il est le Kim Namjoon de BTS. Aujourd’hui, RM a posé avec son vélo en toile de fond. On ne sait pas si c’est nouveau ou quoi. Mais le vélo a l’air fabuleux. Il est de couleur orange et noir.

Le vélo est une édition limitée de Tod’s x Colnago. Il est fabriqué en Italie par les deux principales marques du pays européen. Le vélo est apparemment parfait pour rouler dans les zones urbaines, ce qui est idéal pour RM, un habitant de Séoul. Le vélo est construit autour d’un cadre de gravier Colnago G3-X. Il semble qu’il soit fait pour tous les types de routes et de rues, offrant stabilité et confort au cycliste. Il peut être acheté avec la crypto-monnaie Bitcoin. En ce qui concerne le coût, son prix est d’environ 14 500 livres. En argent indien, il s’élève à environ Rs 13,5 lakhs. Dans ce prix, vous pouvez acheter une voiture Mahindra Scorpio ou Volkswagen Virtus.

RM alias Kim Namjoon de BTS travaille actuellement sur un album solo. Le leader de BTS est connu pour son amour des choses luxueuses, en particulier des montres et des œuvres d’art. Dernièrement, il a dit qu’il avait l’intention de construire un café d’art à Séoul. Outre son travail avec BTS, il a la reconnaissance d’avoir l’un des crédits d’écriture maximum de KOMCA. Il a écrit près de 200 chansons. Une maison cossue à Nine One Hannam, une collection d’art et un vélo, RM vit avec goût et luxe. Même son atelier regorge de pièces chères. BTS est maintenant en pause de groupe. Mais ils feront un concert mondial à Busan en octobre 2022 pour la candidature à l’exposition universelle.