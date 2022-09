Le leader du BTS, Kim Namjoon, alias RM, fait une apparition décontractée à l’aéroport ; ARMY devient gaga sur ses cheveux lisses et soyeux [View Tweets]

BTS membre et dirigeant, RM alias Kim Namjoon a fait de nombreuses apparitions, a participé à divers musées, événements, expositions, etc. Le rappeur et auteur-compositeur a été repéré à l’aéroport de Gimpo. Namjoon a gardé un profil bas sur le front du travail. Il n’a annoncé la sortie d’aucun album de musique solo. RM a récemment figuré dans un clip vidéo intitulé sexy. Il a envoyé les ARMYs dans un tizzy avec son style de rap et son apparition dans le clip vidéo. Et maintenant, RM a encore une fois conquis le cœur des BTS ARMY pour son apparition décontractée à l’aéroport.

RM de BTS se dirige vers le Japon

Kim Namjoon alias RM a fait une apparition facile à l’aéroport de Gimpo. Il portait une chemise orange avec des motifs de fleurs sur un t-shirt blanc. Il portait un jean foncé et des baskets jaunes. Namjoon portait un sac cartable. Le leader de BTS, Kim Namjoon, s’est envolé pour le Japon pour le dernier tour de &Audition – The Howling. Il sera diffusé sur YouTube de Hybe aujourd’hui.

Les cheveux doux et soyeux de RM attirent l’attention d’ARMY

BTS RM avait l’air très élégant dans les tenues décontractées. Bien qu’il ait un look simple et décontracté, ni ses vêtements ni ses chaussures n’ont attiré l’attention. Ce sont les cheveux soyeux et lisses de RM qui ont envoyé les ARMYs dans un tizzy. Ses cheveux font parler de lui à Hollywood News en ce moment. Découvrez les tweets de l’ARMÉE qui devient fou sur les cheveux de Namjoon ici :

idk je veux lui ou ses cheveux ? huhu namjoun pic.twitter.com/WJZ0iS4RyS N(ia) ?? (@hoebby_twt) 3 septembre 2022

Et awwwww il garde ses cheveux longs ??????? J’aime tellement Namjoon. Il est une pilule heureuse pour mon cœur ???? R ?? ??? (@Gresiteisland) 3 septembre 2022

Pendant ce temps, les membres de BTS travaillent sur leurs projets solo. Tout récemment, l’apparition de RM dans Sexy Nukim a fait des vagues. Il avait été tendance dans le monde entier pour la même chose. Les paroles ont particulièrement fait rougir les ARMYs. Ce sera bientôt l’anniversaire de Kim Namjoon. Il fête son anniversaire le 12 septembre. ARMY a organisé une campagne de plantation d’arbres pour son anniversaire en Inde. Divers projets sont également en cours. De plus, le Special 8 Photo-Folio de RM sort le 5 septembre.

RM n’a pas encore annoncé son projet solo. Il avait dit qu’il pourrait être le prochain membre après J-Hope à sortir son projet solo dans un chat en direct il y a quelques semaines.