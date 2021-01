Un leader du mouvement Brexit et nouveau conseiller commercial du gouvernement au Royaume-Uni est désormais à la tête d’un groupe de réflexion conservateur dans le sud des États-Unis.

Carswell, un libertaire et ancien membre du parti conservateur britannique au pouvoir, a été député pendant 12 ans et cofondateur de Vote Leave la campagne qui a poussé le référendum sur le Brexit en 2016.

Carswell a déclaré que son pays d’origine était son objectif principal alors que le Royaume-Uni négociait les conditions de sa scission récemment finalisée de l’Union européenne. Cependant, il a déclaré qu’il avait un intérêt croissant à travailler aux États-Unis.

«Je pense que la lutte pour la liberté en Amérique est la bataille la plus importante pour la liberté au monde, car l’Amérique est le pays exceptionnel au monde», a déclaré Carswell à l’Associated Press.

L’ancien gouverneur du Mississippi Phil Bryant, un républicain qui a quitté ses fonctions il y a un an, a développé une relation de travail avec le leader du Brexit Nigel Farage et Bryant a assisté à un événement en 2019 pour le groupe de lobbying World4Brexit. Carswell a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré Bryant.

Carswell s’est heurté à Farage, plus populiste, après avoir été le premier des deux seuls candidats du Parti de l’indépendance britannique à être élus au Parlement. Farage a couru sans succès plus d’une demi-douzaine de fois.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

La victoire électorale de Carswell en 2014 a donné un élan politique au parti et à la cause du Brexit. Il a quitté le parti pour l’indépendance du Royaume-Uni en 2017, avant de quitter le Parlement.

Après le vote britannique en 2016 pour quitter l’Union européenne, bon nombre des personnalités qui ont mené la campagne se sont lancées dans de nouvelles entreprises. Farage est devenu un animateur d’émissions de radio et le principal partisan britannique de Donald Trump, ayant même assisté et pris la parole lors d’un événement de la campagne Trump en 2016 dans le Mississippi.

D’autres ont été nommés à la Chambre des lords par le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson. Il est courant que d’anciens législateurs britanniques de tous horizons politiques recherchent des postes de groupe de réflexion ou d’universitaires aux États-Unis – une évolution de carrière qui peut souvent ramener du prestige chez eux.

Dans un e-mail présentant son nouveau poste au Mississippi, Carswell a déclaré qu’il pensait que la liberté aux États-Unis était «attaquée» par une «nouvelle gauche radicale».

«Si la liberté est éteinte, les États-Unis deviendront juste un autre pays sur-réglementé, surimposé et endetté, présidé par des fonctionnaires éloignés», a-t-il déclaré. «Ce serait une catastrophe pour le monde entier.»

Carswell a déclaré qu’il pense que le choix de l’école peut donner plus de possibilités aux familles à faible revenu du Mississippi. Il a dit qu’il poussera les politiques pour rendre l’État plus compétitif pour attirer de nouvelles entreprises et permettre aux entreprises existantes de se développer.

«Les entreprises qui sont traditionnellement situées dans des hubs comme New York, Chicago ou la Californie, un bon nombre de ces entreprises abandonnent les régimes fiscaux et réglementaires élevés au Texas, en Floride ou au Tennessee», a-t-il déclaré. «Pourquoi pas Mississippi?»

Le Mississippi Center for Public Policy fait pression pour une baisse des impôts, moins de réglementations gouvernementales et des approches de marché libre des soins de santé.

Carswell a déclaré qu’il admirait que les libertés des personnes aux États-Unis soient définies dans les constitutions fédérales et étatiques.

«En Amérique, si votre maire local se réveille un matin et décide de vous retirer vos libertés fondamentales, vous pouvez poursuivre les politiciens en justice en vertu de la Constitution, vous pouvez faire valoir vos droits en tant qu’individu», a-t-il déclaré.

Il permet aux «gens ordinaires de vivre leur vie à l’abri des caprices arbitraires du gouvernement», a déclaré Carswell.

«Ce n’est que lorsque vous n’avez pas cela que vous réalisez à quel point c’est précieux», a-t-il déclaré. «C’est vraiment le secret du succès américain.»

Carswell envisage de vivre à Jackson avec sa famille mais ne quitte pas la politique britannique. En novembre, il a été nommé pour un mandat de trois ans en tant que directeur non exécutif du Département britannique du commerce international.

Liz Truss, secrétaire d’État britannique au commerce international, a déclaré que Carswell travaillera à «la conclusion d’accords de libre-échange sur les marchés du monde entier, exploitera notre propre système commercial après la période de transition, stimulera les exportations et les investissements à travers le Royaume-Uni et défendra le libre-échange. et façonner les règles commerciales mondiales. »

La journaliste d’Associated Press Jill Lawless a contribué depuis Londres.