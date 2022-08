Le leader du BJP, Kalyan Chaubey, devient président de toutes les fédérations indiennes de football

Kalyan Chaubey, le leader du BJP du Bengale occidental, est le choix unanime des 36 fédérations de football d’État pour le poste de président de toutes les fédérations indiennes de football (AIFF) tandis que le chef du Congrès NA Haris de l’Association de football de l’État du Karnataka et Kipa Ajay de l’Association de football d’Arunachal pour obtenir respectivement les postes de vice-président et de trésorier, ont dit des sources au courant.

Il semble que le BJP et le Congrès se soient associés pour diriger l’AIFF alors que Kalyan Chaubey du BJP et NA Haris du Congrès sont parvenus à un accord pour les postes de président et de vice-président.

Des sources ont déclaré qu’une fois le comité exécutif élu, le président de Delhi Football, Saji Prabhakaran, devrait prendre la relève en tant que secrétaire général de l’AIFF.

“La décision a été prise dans un hôtel de Delhi, hier soir, que les associations d’État désigneront les candidats à l’unanimité et les éliront sans concours”, a-t-il déclaré.

Mercredi, les associations étatiques avaient convoqué une conférence de presse mais l’ont reportée pour des raisons inévitables. Les sources ont déclaré à l’IANS que la raison du report de la conférence de presse était un désaccord sur les quelques noms. Mais maintenant, il a été décidé que Chaubey et Haris seraient élus à l’unanimité.

Selon les sources, les 14 membres du comité exécutif seront : Avijit Paul -Orissa, Syed Imtiaz Husainv-Bihar, Menla Ethenpa – Sikkim, Mohan Lal – Chattisgarh, Lalnghinglova Hmar – Mizoram, K Neibou Sekhose – Nagaland, Deepak Sharma -Himachal Pradesh , Arif Ali – Uttarakhand , Vijay Bali – Punjab, Anilkumar P -Kerala, GPPalguna – Telengana, Dilip Singh Shekhawat – Rajasthan, Maloji Raje Chhatrapati – Association de football de l’Inde occidentale (Maharashtra), Valanka Natasha Alemao – Goa.

Le dépôt de candidature commencera à partir d’aujourd’hui à 11h00. L’équipe est une combinaison du Bharatiya Janata Party (BJP) et du Congrès.

Après l’ordre du SC, le directeur du scrutin Umesh Sharma a déclaré que l’élection se tiendrait le 2 septembre au siège de l’AIFF à Delhi et que les résultats pourraient être annoncés le 2 ou le 3 septembre.

Les candidatures pour les postes peuvent être déposées entre le 25 et le 27 août tandis que le scrutin se fera le 28 août, a précisé le directeur du scrutin.

Les candidats auront la possibilité de retirer leur candidature le 29 août tandis que le directeur du scrutin préparera la liste finale des candidats en lice et la publiera sur le site Web de l’AIFF le 30 août.

La Cour suprême a mis fin lundi au mandat de la CoA pour gérer les affaires de l’AIFF et a également reporté d’une semaine l’élection, prévue plus tôt le 28 août.

Le tribunal de grande instance avait déclaré qu’il modifiait ses ordonnances antérieures pour faciliter la révocation de la suspension imposée à l’AIFF par la FIFA et la tenue de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans 2022 en Inde.

