Le leader d’extrême droite italien choque les marchés

Meloni a été élue en octobre et, en plus d’être la première femme Premier ministre du pays, elle est également la première d’un parti d’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’à présent au cours de son mandat, Meloni s’est largement alignée sur les positions politiques dominantes au pays et à l’étranger, malgré les inquiétudes de certains selon lesquelles elle pourrait pousser son pays à la marge. Elle n’a pas été en désaccord avec les fonctionnaires de l’Union européenne, par exemple. Elle s’est également assurée que l’Italie était un partisan clé de l’Ukraine à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, malgré le fait que certains membres de son cabinet aient eu des liens étroits avec le Kremlin.

Après avoir plongé dans le courant politique dominant et conquis ses homologues bruxellois plus modérés, la première ministre italienne intransigeante Giorgia Meloni fait désormais bouger les choses chez elle.

« Sur la politique budgétaire, même en l’absence de règles européennes contraignantes, qui restent suspendues, le gouvernement s’est efforcé de poursuivre un ajustement budgétaire progressif, conformément aux recommandations de l’UE – c’est-à-dire en maintenant le déficit et la dette sur une trajectoire lentement décroissante et éviter une expansion à grande échelle qui pourrait alimenter l’inflation », a déclaré Santi du groupe Eurasia.

Erik Jones, professeur à l’Institut universitaire européen en Italie, a déclaré à CNBC qu’il ne pensait pas qu’il s’agissait d’un gouvernement plus « populiste » que celui de l’année dernière, avec Meloni et son ministre des Finances, Giancarlo Giorgetti, essayant de dépenser sans accusant d’énormes déficits.

Pour d’autres, cependant, le risque majeur est un retard dans la réception de certains fonds de l’UE.

« Il s’agit d’un facteur clé qui soutient l’investissement public et la croissance jusqu’en 2026, avec d’importants effets d’entraînement sur les perspectives budgétaires », a déclaré Santi.

Les fonds européens en question ont été convenus au plus fort de la pandémie de Covid-19 compte tenu du tumulte et du ralentissement de l’économie européenne. L’Italie est le plus grand bénéficiaire du programme de 750 milliards d’euros (814 milliards de dollars) étant donné que son économie a été la plus touchée par la pandémie et les blocages qui en ont résulté. Cependant, les décaissements ne se produisent qu’après que les nations ont proposé certaines mesures et réformes.

Le simple volume de fonds pourrait avoir un impact critique sur l’économie italienne.

« Ces retards ne sont, pour la plupart, pas la faute du gouvernement, et Meloni reste déterminé à respecter les engagements de NextGenEU sur papier – mais les problèmes externes, les coûts élevés des intrants, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et les graves lacunes et goulots d’étranglement administratifs empêcheront de plus en plus le gouvernement d’atteindre ses objectifs d’investissement », a ajouté Santi.